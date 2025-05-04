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نهاية حقبة Skype..مايكروسوفت تغلق التطبيق خلال يومين

قب
تعبيرية
 
الأحد، 04-05-2025 03:09 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة مايكروسوفت إغلاق تطبيق "سكايب" نهائيًا اعتبارًا من 5 مايو الجاري، بعد أكثر من 20 عامًا من إطلاقه، وذلك في إطار استراتيجيتها للتركيز على منصة واحدة للتواصل هي "Microsoft Teams".

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وأشارت الشركة إلى أن مستخدمي "سكايب" سيتمكنون من الوصول إلى بياناتهم، مثل جهات الاتصال والمحادثات، عبر "تيمز" باستخدام نفس بيانات الدخول. كما أوضحت أن المستخدمين أصحاب الرصيد المدفوع يمكنهم استخدامه حتى نهاية اشتراكهم الحالي.


يأتي هذا القرار بعد تراجع شعبية "سكايب" لصالح تطبيقات مثل "زووم" و"غوغل ميت"، وفي وقت تعزز فيه مايكروسوفت مكانتها كأعلى شركة قيمة في العالم، متفوقة على "آبل".

 

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