نوت بوك إل إم... الذكاء الاصطناعي يجمع ويعرض معلوماتك بصرياً

الوكيل الإخباري- تصدر «نوت بوك إل إم» (NotebookLM) قائمة أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر فائدة خلال عام 2025، بفضل قدرتها على جمع وتحليل المستندات والملفات والروابط والملاحظات، وعرضها بصرياً على شكل عروض شرائح، رسومات معلوماتية، تقارير، وملخصات صوتية أو فيديوية. اضافة اعلان





ويمكن للمستخدمين إنشاء دفاتر ملاحظات مخصصة لأغراض تعليمية أو مهنية، والبحث بسرعة داخل مصادر متعددة، سواء من الإنترنت أو ملفات شخصية مثل مستندات وورد وبي دي إف وشرائح جوجل، وحتى مقاطع فيديو وصوت. كما تسمح الأداة بعرض المعلومات بصرياً، من خلال عروض تقديمية ورسومات معلوماتية وفيديوهات قصيرة، تعتمد كلها على محتوى المستخدم دون الاستناد إلى بيانات خارجية.



وتتيح النسخة المجانية للمستخدمين إنشاء ما يصل إلى 100 دفتر ملاحظات، بينما توفر النسخة الاحترافية إمكانية استضافة 500 دفتر ملاحظات مع 300 مصدر لكل منها، إلى جانب أدوات بحث وتحليل متقدمة، مقابل 20 دولاراً شهرياً ضمن خدمة Google AI Pro.



ويتيح «نوت بوك إل إم» أيضاً التعاون بين المستخدمين، وإعداد تقارير مفصلة، وبطاقات تعليمية، واختبارات قصيرة، ما يجعلها أداة شاملة لتعلم المواد المعقدة أو إدارة المشاريع والأبحاث.

