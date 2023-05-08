نوكيا تطلق هاتفاً ذكياً مقاوم للماء الساخن والسقوط

الوكيل الإخباري - أطلقت نوكيا هاتفها الذكي XR21 الجديد للاستخدامات الشاقة بـ 599 يورو، وبـ Midnight Black، أو Pine Green.



وأوضحت الشركة الفنلندية أن هاتفها الجديد يتحمل السقوط من ارتفاع حتى 1.8 متراً، ويقاوم الغبار ومقاومة الماء حتى عمق 1.5 متراً، بالإضافة إلى قدرته على تحمل حرارة بين 20 و 55 درجة مئوية.تحمل ماء ساخن تصل حرارته إلى 80 درجة مئوية وبضغط يصل إلى 100 بار.

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وأضافت نوكيا أنه مزود بشاشة IPS قياس 6.49 بوصات وبدقة وضوح 1080+ بيكسل، ويبل سطوعه 550 نيت. وتتمتع الشاشة بحماية جيدة ضد الخدوش والسقوط بفضل زجاج Gorilla Glass Victus.

وينبض داخله المعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 6 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية من عدسة رئيسية بدقة 64 ميغابيكسل، وعدسة ذات زاوية واسعة بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل لالتقاط السيلفي، وهو مجهز ببطارية سعة 4800 مللي أمبير ساعة.

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