السبت 30-01-2021
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السبت، 30-01-2021 02:01 م

نيتفلكس تختبر ميزة خاصة لمن اعتادوا النوم أثناء المشاهدة

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الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير عن بدء منصة "نيتفلكس" الرقمية الأمريكية في اختبار ميزة جديدة، وهي "مؤقت خاص بالنوم".

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وتختبر "نيتفلكس" الميزة الجديدة حاليا على تطبيقها لأندرويد، والتي في حال تشغيلها سيكون المستخدم قادر على تحديد وقت محدد يعمل به التطبيق قبل أن يتوقف عن العمل تلقائيا من أجل النوم، وتتراوح المدة التي يحددها التطبيق ما بين 15 أو 30 أو 45 دقيقة.


وستكون الميزة الجديدة مرضية للغاية لمستخدمي "نيتفلكس" الذين اعتادوا مشاهدة حلقة أو اثنتين من أحد المسلسلات قبل الخلود إلى النوم، كما أنها ستكون مفيدة لمن ينامون أثناء مشاهدة "نيتفلكس"، إذ ستساعدهم على تجنب الاستيقاظ دون انخفاض شحن البطارية على أجهزتهم.

وطرحت "نيتفلكس" ميزة "مؤقت النوم" حاليا على عدد محدود من المستخدمين في سبيل التجربة، وفي حال أن لاقت استحسانا كبيرا فقد تطرحها على أجهزة أخرى.


يشار إلى أنه تحتوي الكثير من التطبيقات الأخرى على "مؤقت نوم"، بما في ذلك التطبيقات التي تركز على الأغاني والملفات الصوتية، مثل "سبوتيفاي" و"بوكيت كاستس" و"باندورا".

 

المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

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