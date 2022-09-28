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الأربعاء، 28-09-2022 03:01 م

نيتفليكس تبني استوديو داخلياً خاصاً بها لألعاب الفيديو في فنلندا

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة نيتفليكس أنها بصدد بناء استوديو ألعاب متنقل داخلي لألعاب Netflix Games في هلسنكي، فنلندا.

وقال أمير رحيمي نائب رئيس نيتفليكس لاستوديوهات الألعاب، في بيان صحفي يوم الإثنين، إن "فنلندا هي المكان المثالي لعائلة
Netflix Games حيث إنها مسقط رأس بعض أفضل مواهب الألعاب في العالم".

وسيكون استوديو الألعاب الداخلي هو الاستوديو الرابع لنتفليكس إلى جانب Next Games وNight School Studio
وBoss Fight Entertainment وسيديره مؤسس Zynga السابق ومديره ماركو لاستيكا. وقالت الشركة إنه سيتم تكليف كل استوديو بتطوير ألعاب تلبي الأذواق المختلفة. ومع ذلك، سيستغرق بناء الاستوديو وألعابه بعض الوقت.

وقال رحيمي "لا نزال في الأيام الأولى ولدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به لتقديم تجربة ألعاب رائعة على نيتفليكس. قد يستغرق إنشاء لعبة سنوات، لذلك أنا فخور برؤية كيف نبني بثبات الأساس لاستوديوهات الألعاب لدينا في عامنا الأول، ونتطلع إلى مشاركة ما ننتجه في السنوات القادمة".

وتم إطلاق ألعاب نيتفليكس العام الماضي في محاولة للدخول إلى سوق الألعاب المحمولة. وتحتوي مكتبة الألعاب الخاصة بها على أكثر من عشرين لعبة، وتهدف إلى الوصول إلى 50 لعبة بنهاية العام.

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