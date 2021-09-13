الإثنين 13-09-2021
الوكيل الاخباري

هيئة الاسرى تكشف أساليب الاحتلال بتعذيب الأسرى الفارين من سجن جلبوع

نقابة أصحاب الشاحنات: دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق خلال 48 ساعة

أردنيون يعارضون قرار تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

آليات الاحتلال تتوغل شمال قطاع غزة

ولي العهد يترأس اجتماعا في رئاسة الوزراء

التربية لـ الوكيل : التعليم الوجاهي في المدارس مستمر

وزير الداخلية : ظاهرة التسول اصبحت تاخذ اشكالاً مختلفة

ترحيب أردني بقرار السماح للمعتمرين السفر برا إلى السعودية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة يزور مؤسسة الحسين للسرطان

الإثنين، 13-09-2021 04:15 م

نينتندو تخفض سعر سويتش في أوروبا

social-share


الوكيل الإخباري - أوضحت شركة نينتندو تغيير سعر نموذج سويتش الأصلي اليوم في أوروبا، وقالت إنه انعكاس لكل من أسعار صرف العملات والإطلاق القادم لجهاز Nintendo Switch OLED في الشهر المقبل.

اضافة اعلان


ولا تحدد الشركة رسميًا تسعير الأجهزة في أوروبا. ولكن علامة السعر الجديدة البالغة 259.99 جنيهًا إسترلينيًا للمنصة المدرجة في متجر الويب الرسمي للشركة تعتبرها Nintendo مناسبة، ومن المرجح أن يتبعها تجار التجزئة الآن.


وقال متحدث باسم الشركة: تغير نينتندو أوروبا السعر الأوروبي لمنصة Nintendo Switch لتجار التجزئة. بعد مرور أكثر من أربع سنوات ونصف على إصدارها الأول، لا تزال Nintendo Switch تتمتع بزخم مبيعات قوي في أوروبا. بعد تقييم مجموعة متنوعة من العوامل بعناية، بما في ذلك أسعار صرف العملات في أوروبا والإطلاق القادم لـ Nintendo Switch OLED، قررنا أن هذا هو الوقت المناسب الآن لتغيير سعر لـ Nintendo Switch.

 

ولن تتأثر أسعار بيع Nintendo Switch Lite ونموذج Nintendo Switch OLED القادم. ويحدد تجار التجزئة السعر النهائي للمستهلكين. وكدليل، توصي الشركة المستهلكين بالتحقق من تجار التجزئة المحليين لمعرفة الأسعار.


ويبلغ سعر Nintendo Switch الآن 299.99 يورو في أوروبا، بانخفاض 30 يورو عن السعر السابق البالغ 329.99 يورو.


وفي المملكة المتحدة، قامت الشركة بتعديل سعر المنصة إلى 259.99 جنيهًا إسترلينيًا، بانخفاض 20 جنيهًا إسترلينيًا عن السعر السابق البالغ 279.99 جنيهًا إسترلينيًا.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
بلؤ

ميزات تطبيق إنستغرام لايت

maxresdefault

يوتيوب تغلق بوت ديسكورد الموسيقي Rythm

Google Drive

الوصول إلى الملفات في وضع عدم الاتصال في جوجل درايف

video-editor (1)

أفضل التطبيقات لحماية خصوصيتك في يوتيوب

2018_11_13_22_13_58_5

أفضل تطبيقات تحرير الفيديو لمنصة يوتيوب

how-to-try-windows-11-on-browser-2

طرق تشغيل ويندوز 11 عبر متصفح الويب