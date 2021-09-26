نينتندو توضح أن نموذج 6 أزرار مخصص لليابان

الوكيل الإخباري - تمنح شركة نينتندو في الشهر المقبل لمشتركي Nintendo Switch Online فرصة شراء ألعاب Sega Genesis كجزء من حزمة DLC مع عناوين N64.

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ولجعل التجربة أصيلة قدر الإمكان أثناء اللعب، تبيع عملاقة الألعاب أيضًا أذرعة التحكم اللاسلكية Nintendo 64 و Genesis حصريًا لمشتركي Nintendo Switch Online.

وعرضت عملاقة الألعاب ذراع التحكم Genesis بثلاثة أزرار في أحدث بث مباشر لها في الغرب. وبناءً على تغريدة من الشركة، تصدر نسخة من ستة أزرار في موطنها بدلاً من ذلك.

ويتعين على مالكي منصة سويتش في معظم المناطق تشغيلها باستخدام ذراع تحكم Genesis ثلاثية الأزرار. وتنتج الشركة نسخة من ستة أزرار من ذراع تحكم Genesis. ولكن تكون متاحة حصريًا في اليابان.



وأعلنت الشركة عن ذراع التحكم كجزء من التوسع القادم لخدمة Nintendo Switch Online التي تجلب مجموعة من ألعاب Genesis و Nintendo 64 إلى منصة سويتش مقابل تكلفة إضافية أعلى من الاشتراك الحالي.



وتصنع الشركة إصدارات لاسلكية حديثة لكل من ذراع التحكم Genesis ولوحة الألعاب Nintendo 64. وذلك لاستخدامها مع ألعاب مثل Sonic the Hedgehog 2 و Mario Kart 64.



وتكلف كل ذراع تحكم 49.99 دولار في الولايات المتحدة، ويتم بيعها لمشتركي Nintendo Switch Online فقط. ولم تعلن نينتندو بعد عن موعد إطلاق محدد لهم. وتعمل الألعاب القديمة عبر Nintendo Switch Online بشكل جيد مع Switch Joy-Cons أو وحدة التحكم Pro.

وقالت الشركة: تتخذ المناطق المختلفة قرارات مختلفة بناءً على مجموعة متنوعة من العوامل بالنسبة للولايات المتحدة وكندا، فإن النسخة الطبق الأصل من ذراع تحكم SEGA Genesis الأصلية هي النموذج المتاح. كانت هذه إلى حد بعيد ذراع تحكم SEGA Genesis الأكثر استخدامًا والمعروفة في هذه المناطق.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية