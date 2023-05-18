الخميس 18-05-2023
الوكيل الاخباري

مجلس التعليم العالي يُعفي رؤساء جامعات رسمية من مناصبهم- أسماء

%90 نسبة حجوزات فنادق البحر الميت مع نهاية الأسبوع الحالي

250 مليون دولار تمويل أمريكي لخفض فاقد المياه في الأردن

الملك يترأس الوفد الأردني المشارك بالقمة العربية في جدة غدا

الأمن السيبراني يحذر من تطبيقات تدعي منح عوائد مالية

بوشيلين: في المستقبل القريب سيتم تقديم الخدمات المدنية بمدينة أرتيوموفسك

متخصصون: القطاع الزراعي في الأردن يواجه العديد من التحديات والصعوبات

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

بيسكوف: حضور الدول الصديقة قمة G7 لا يثير قلق الكرملين

"عمداء الأردنية" يقرر حزمة من البرامج للتحول نحو التعليم المهني والتقني

الخميس، 18-05-2023 02:26 م

'نيويورك تايمز' تطلق أول تطبيق صوتي

20230518111012


الوكيل الإخباري - أطلقت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء، تطبيقاً صوتياً جديداً لمشتركيها، وهي الخدمة الأولى من نوعها التي تضم مدوناتها الصوتية (بودكاست) كـ"ذي دايلي"، بالإضافة إلى مقالات مقروءة ووصفات طبخ.

وأشارت نائبة رئيسة "نيويورك تايمز أوديو" ستيفاني بريس إلى أن هذا التطبيق المتاح عبر نظام تشغيل "آي أو إس" الخاص بهواتف "آيفون"، "بات يتيح لجمهورنا أن يطلعوا على تايمز عندما يكونون عاجزين عن القراءة، كأن يكونوا في إحدى وسائل النقل أو يتنزهون مع كلابهم".

اضافة اعلان


ولم يشر ناطق باسم الصحيفة إلى موعد طرح التطبيق عبر نظام تشغيل "أندرويد".


ويضم التطبيق مدونات صوتية موجودة أصلاً مثل "ذي دايلي" التي تتناول يومياً أحد المواضيع الراهنة، بالإضافة إلى صحيفة يومية ومقالات مقروءة وموضوعات رياضية من موقع "ذي أتليتيك" الذي استحوذت عليه "نيويورك تايمز" عام 2022، ومجموعة مختارة من وصفات الطبخ والكتب والبرامج التلفزيونية.


ومن خلال هذا التطبيق المجاني لكن المخصص لمشتركي الصحيفة بصيغتها الرقمية، تعزز "نيويورك تايمز" موقعها في مجال الصحافة الصوتية الذي شهد ثورة منذ إطلاق المدونات الصوتية.


وكانت "نيويورك تايمز" استحوذت عام 2020 على شركة الإنتاج التي أنشأت سلسلة المدونات الصوتية الاستقصائية عن القضايا الجنائية "سيرييل" والتي ستكون متاحة عبر التطبيق الجديد.


وتسعى الشركة منذ سنوات عدة إلى تنويع خدماتها، فيما أطلقت بنجاح اشتراكات في وصفات طبخ بالإضافة إلى منصة ألعاب عبر الإنترنت.


ومن خلال الاستحواذ على "ذي أتليتيك" في أوائل عام 2022 لقاء 550 مليون دولار، سجلت الصحيفة 15 مليون مشترك بحلول نهاية عام 2027.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20220811054508458

غوغل تحذف الحسابات الإلكترونية لبعض مستخدميها على الإنترنت!

2023516193849668U4

ميزة الوصول المُساعد تبسط نظام iOS 16 لذوي الإعاقات الإدراكية

64638a5dcd059

أمازون تطور لعبة مقتبسة من سيد الخواتم

ميتا-تطلق-ميزة-جديدة-لتطبيق-فيسبوك-والتضليل-4

'ميتا' تعلن عن ميزة جديدة... ما هي؟

و

رئيس "شات جي بي تي" يكشف أسوأ مخاوفه

Bill-Gates-Resigns-from-Microsoft-Board

مايكروسوفت تسمح بربط هواتف آيفون بحواسيب 'ويندوز'

أخبار متعلقة
هاكرز-مواقع-التواصل

رسالة نصية من كلمتين يستخدمها المحتالون لسرقة بياناتك

20235131846834JZ

8 نقاط يتفوق بها 'بارد' على شات جي بي تي

A_0b46fimage_story

'غوغل' تتيح الاستخدام العام لـ 'بارد' في 180 دولة