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الخميس، 10-03-2022 12:55 م

هاتف أبل الجديد.. قوة خارقة وسعر زهيد

ايفون


الوكيل الاخباري- أعلنت شركة أبل في حدث Peek Performance عن هاتفها الجديد iPhone SE، الذي يعتبر مثل سابقيه نسخة أقل تكلفة من المجموعة الرائدة.

ويحتوي الهاتف على معالج رباعي النواة A15 Bionic محدّث ويدعم معايير 5G الخلوية.

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رغم ذلك، لا يزال الهاتف يحتفظ بزر الصفحة الرئيسية أسفل الشاشة لميزة Touch ID، ويحتوي على كاميرا خلفية واحدة.

كما يتوفر iPhone SE الجديد بألوان الأحمر والأسود والأبيض، ويحتوي على شاشة Retina HD بقياس 4.7 إنشًا مغطاة بالزجاج.

أقوى زجاج
وقالت الشركة إنه أقوى زجاج في هاتف ذكي من الأمام والخلف. ولكن هذا ليس الزجاج نفسه الموجود عبر الجهة الخلفية من آيفون 13.

يأتي iPhone SE أيضاً مع معيار IP67 لمقاومة الغبار والماء. وتعد الشركة بعمر بطارية أفضل بفضل الكفاءات من A15 Bionic وiOS 15.

 

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