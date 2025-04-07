هاتف جديد كل عام دون دفع ثمنه.. "أبل" تدرس خطة بديلة لرفع الأسعار

الوكيل الإخباري- في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط الناجمة عن ارتفاع الرسوم الجمركية على الأجهزة المستوردة، تفكر شركة أبل في تقديم خدمة اشتراك شهري لأجهزتها، خصوصاً هواتف آيفون.

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وفقًا لتقرير نشره الصحافي مارك غورمان، الذي له اطلاع واسع على أخبار الشركة، فإن أبل قد تعيد تفعيل خطة كانت قد أُثيرت عام 2022 تسمح للمستخدمين بالحصول على أحدث أجهزة آيفون، وربما أجهزة أخرى مثل آيباد وماك، مقابل رسوم شهرية ثابتة.



يهدف هذا التوجه إلى تخفيف الأثر الناتج عن ارتفاع أسعار الأجهزة وتقديم بديل مرن يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو الاقتصاد القائم على الاشتراكات. في هذا السياق، قد تسهم هذه الخطوة في جعل اقتناء أجهزة أبل أسهل وأكثر مرونة.



الفرق بين الاشتراك والتقسيط

الخطة التي تدرسها أبل تختلف عن خطط التقسيط التقليدية، حيث يحصل المستخدم بموجب هذه الخطة على حزمة متكاملة تشمل الجهاز نفسه، خدمات الحماية مثل AppleCare+، وربما اشتراكات في خدمات أبل مثل iCloud+ وApple Music. وعند انتهاء المدة، سيكون بإمكان المستخدم الترقية إلى جهاز جديد أو تجديد اشتراكه. وهذا يختلف عن التقسيط التقليدي، حيث يتم تمويل الجهاز مع نية تملكه في النهاية.

تعد هذه الخدمة مشابهة لنماذج الاشتراك الأخرى في خدمات مثل "نتفليكس" أو "سبوتيفاي"، ولكن هذه المرة تشمل الأجهزة نفسها، ما قد يُشجع العديد من المستخدمين على البقاء ضمن منظومة أبل لفترة أطول.



ضغوط اقتصادية وتحديات تجارية

أبل تواجه ضغوطًا اقتصادية متزايدة، خاصة مع احتمالية ارتفاع أسعار آيفون الجديدة إلى ما يتجاوز 999 دولاراً في الولايات المتحدة، وهو السعر الذي تجنبته الشركة منذ سبع سنوات. كما أن التوترات التجارية العالمية تدفع الشركة نحو تقديم حلول مرنة للمستهلكين، إما عبر زيادة الأسعار أو تقديم بدائل اشتراك مرنة.



متى سيتم إطلاق الخدمة؟

لا توجد تفاصيل مؤكدة حول موعد إطلاق الخدمة، لكن التوقعات تشير إلى أنها قد تُطرح بالتزامن مع إطلاق الجيل الجديد من هواتف آيفون، وربما مع iPhone 17 في أواخر هذا العام. كما تشير بعض المؤشرات، مثل تسجيل علامات تجارية وبناء أنظمة خلفية ذات صلة، إلى أن أبل قد تكون جادة في تنفيذ هذا التوجه.



هل ستغير هذه الخطوة طريقة شرائنا للهواتف؟

إذا تم تنفيذ هذه الخطة بالفعل، فإنها قد تُحدث تحولاً كبيرًا في طريقة تفاعل المستخدمين مع التكنولوجيا. امتلاك جهاز جديد كل عام بدون دفع ثمنه كاملاً دفعة واحدة قد يكون مغريًا للكثيرين. لكن في المقابل، قد يزيد هذا من العبء المالي الشهري على المستخدمين ويضيف عبئًا جديدًا إلى قائمة الاشتراكات المتزايدة.