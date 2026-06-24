هاتف جديد من Honor.. ميزة واحدة كفيلة بجذب المستخدمين

01:14 م

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة Honor هاتفها الجديد Honor X80 Pro Max، الذي يركز على تقديم بطارية كبيرة ومواصفات متطورة. اضافة اعلان





ويأتي الهاتف بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، وشاشة AMOLED بقياس 6.8 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوعاً يصل إلى 10000 شمعة.



ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 مع واجهات MagicOS 10، ومعالج Snapdragon 6 Gen 5، وذاكرة عشوائية تصل إلى 12 غيغابايت، وسعة تخزين تصل إلى 512 غيغابايت.



كما زُوّد بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل، ومكبرات صوت عالية الأداء، وتقنيات NFC وInfrared، إضافة إلى ماسح بصمات مدمج في الشاشة.









