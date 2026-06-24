هاتف جديد من Honor.. ميزة واحدة كفيلة بجذب المستخدمين

ويأتي الهاتف بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، وشاشة AMOLED بقياس 6.8 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوعاً يصل إلى 10000 شمعة.
ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 مع واجهات MagicOS 10، ومعالج Snapdragon 6 Gen 5، وذاكرة عشوائية تصل إلى 12 غيغابايت، وسعة تخزين تصل إلى 512 غيغابايت.
كما زُوّد بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل، ومكبرات صوت عالية الأداء، وتقنيات NFC وInfrared، إضافة إلى ماسح بصمات مدمج في الشاشة.
-
أخبار متعلقة
-
أندرويد 17 يدعم تقنية جديدة لتحسين الصوت اللاسلكي
-
آيفون 18 برو.. 3 ميزات قد تجعل الترقية مغرية
-
زوكربيرغ يراهن على أسواق التنبؤ
-
ترامب يطالب ميتا بكشف نماذجها للذكاء الاصطناعي قبل إطلاقها
-
كيف هزم "لاين شاين" أقوى حاسوب أميركي؟ - فيديو
-
سامسونغ تكشف أسرع وحدة تخزين للهواتف
-
هل تصبح السماعات عيونك الجديدة؟ "آبل" تعمل على AirPods بكاميرات
-
الذكاء الاصطناعي يقتحم الإبداع.. خطوة أربكت المصممين