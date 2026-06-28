الأحد 2026-06-28 04:05 م

هاتف جديد من ZTE ينافس آبل وسامسونغ

صيض
nubia Air Pro
 
الأحد، 28-06-2026 02:24 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت ZTE عن هاتفها الجديد nubia Air Pro، الذي ينافس هواتف الفئة النحيفة، بهيكل لا تتجاوز سماكته 6 مليمترات ووزن 172 غراماً، مع مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K.اضافة اعلان


ويضم الهاتف شاشة AMOLED بقياس 6.77 بوصة، بدقة عالية ومعدل تحديث 144 هرتز، ويعمل بنظام Android 16 ومعالج MediaTek Dimensity 7100، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 غيغابايت، وسعة تخزين تصل إلى 512 غيغابايت.

وزُوّد الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميغابيكسلات، وأخرى أمامية بدقة 32 ميغابيكسلاً، إضافة إلى بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، إلى جانب دعم شريحتي اتصال، وميزة NFC، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

التلفزيون الإيراني يحدد الممرات الأكثر أمانا لحركة السفن في الخليج

عربي ودولي التلفزيون الإيراني يحدد الممرات الأكثر أمانا لحركة السفن في الخليج

ت

كأس العالم بعد أقل من أسبوعين على توليه المهمة.. التلفزيون التونسي يعلن رحيل رينارد

وبعد أن تعادل المنتخب الإيراني بهدف لمثله مع منتخب مصر في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات أمس السبت، لم يضمن له ذلك بلوغ الأدوار الإقصائية، علما بأنه سجل هدفا في الوقت "القاتل" ألغي بعد مراجعة

كأس العالم الاتحاد الإيراني يصدر بيانا بعد تأكد خروج منتخبه الأول من كأس العالم 2026

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي 11.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

قُتل 14 سعوديا الأحد في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس تنورة في شرق السعودية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأوردت الوكالة أن "مصدرا مسؤولا في وزارة الطاقة" أبلغ بأنه

عربي ودولي مقتل 14 شخصا في السعودية في تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية

قبض

منوعات سوريا.. توقيف والدين بتهمة تعذيب طفلهما

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

أخبار محلية الأردن يعزي السعودية بضحايا سقوط طائرة مروحيّة

DF

تكنولوجيا هل ستحتاج لتحريك يدك للدخول إلى المواقع قريباً؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 