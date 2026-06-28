هاتف جديد من ZTE ينافس آبل وسامسونغ

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الوكيل الإخباري- أعلنت ZTE عن هاتفها الجديد nubia Air Pro، الذي ينافس هواتف الفئة النحيفة، بهيكل لا تتجاوز سماكته 6 مليمترات ووزن 172 غراماً، مع مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K. اضافة اعلان





ويضم الهاتف شاشة AMOLED بقياس 6.77 بوصة، بدقة عالية ومعدل تحديث 144 هرتز، ويعمل بنظام Android 16 ومعالج MediaTek Dimensity 7100، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 غيغابايت، وسعة تخزين تصل إلى 512 غيغابايت.



وزُوّد الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميغابيكسلات، وأخرى أمامية بدقة 32 ميغابيكسلاً، إضافة إلى بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، إلى جانب دعم شريحتي اتصال، وميزة NFC، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة.





