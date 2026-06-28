هاتف جديد من ZTE ينافس آبل وسامسونغ

ويضم الهاتف شاشة AMOLED بقياس 6.77 بوصة، بدقة عالية ومعدل تحديث 144 هرتز، ويعمل بنظام Android 16 ومعالج MediaTek Dimensity 7100، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 غيغابايت، وسعة تخزين تصل إلى 512 غيغابايت.
وزُوّد الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميغابيكسلات، وأخرى أمامية بدقة 32 ميغابيكسلاً، إضافة إلى بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، إلى جانب دعم شريحتي اتصال، وميزة NFC، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة.
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