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الخميس، 26-05-2022 01:04 م

هاتف جوجل القابل للطي قد تأخر مرة أخرى

هاتف-جوجل-القابل-للطي-قد-تأخر-مرة-أخرى


الوكيل الإخباري - بالرغم من إعلان شركة جوجل عن Pixel Watch التي طالما ترددت شائعات عنها، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على وجود هاتف قابل للطي Pixel Fold من الشركة، ومن المحتمل ألا نراه قبل عام آخر.

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وظهرت شائعات حول هذا الجهاز على مدار العامين الماضيين، حيث يستمر سوق الأجهزة القابل للطي بالتوسع بشكل كبير.


وخططت الشركة لإطلاق المشروع في وقت ما خلال الربع الرابع لكنها أخرت إطلاقه هذا العام. وهذا هو ثاني تأجيل للشركة الأمريكية للإطلاق، إذ خططت في الأصل لعرض الهاتف أواخر العام الماضي ولكن تم تأجيله إلى هذا العام.


ووفقًا للتقارير، تم تأجيل إطلاق هاتف قابل للطي من جوجل حتى الربيع المقبل.

 

وكان من المتوقع في الأصل أن تكشف الشركة عن الجهاز في عام 2021. ولكن تم تأجيل هذا التوقع إلى الربع الرابع من عام 2022.


وقد يفسر هذا التأخير الأخير سبب عدم ظهور الجهاز في Google I/O في وقت سابق من هذا الشهر إلى جانب العرض الموجز لجهاز Pixel اللوحي المستقبلي.


ويرجع التأجيل على الأرجح إلى عدم اكتمال المنتج كما ترغب الشركة. ووفقًا لمصادر متعددة في سلسلة التوريد فإن إطلاق جوجل للهاتف القابل للطي قد تأخر حتى الربيع المقبل.


ويمنح هذا جوجل متسعًا من الوقت لتطوير أندرويد 13، الذي يفترض أن يقدم تجربة أفضل بكثير عند استخدام تطبيقات مختلفة عبر شاشة أكبر.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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