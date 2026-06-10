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هاتف شاومي الجديد يراهن على الأداء والقوة

trger
Xiaomi
 
الأربعاء، 10-06-2026 02:08 م

الوكيل الإخباري-   روّجت شركة Xiaomi لهاتفها الجديد Redmi K100 Pro، الذي يأتي بمواصفات متقدمة تجعله من أبرز هواتف أندرويد المنتظرة هذا العام.

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ويتميز الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معياري IP68 وIP69، مع إطار من الألمنيوم وطبقات زجاجية مقاومة للصدمات والخدوش.


وزُوّد بشاشة AMOLED قياس 6.9 بوصة، بدقة (1200×2608) بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 185 هرتز، مع دعم تقنيتي HDR Vivid وDolby Vision لتجربة عرض محسنة.


ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 مع واجهات HyperOS 3، ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، إضافة إلى ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 غيغابايت، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.


أما الكاميرا الرئيسية فتضم ثلاث عدسات بدقة 200 و50 و50 ميغابكسل، مع إمكانية تصوير فيديو بدقة 8K، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل وتدعم تصوير 4K.


كما يضم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 9000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واط، إلى جانب دعم NFC ومستشعر بصمة مدمج بالشاشة.

 
 


gnews

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