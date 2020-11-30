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الإثنين، 30-11-2020 09:34 ص

هجوم سيبراني خطير

هاكرز يبيعون عناوين بريد إلكتروني المدراء التنفيذيين في أمريكا

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الوكيل الاخباري - كشفت تقارير صحفية عن هجوم سيبراني تم وصفه بـ"الخطير"، والذي تمكن هاكرز من خلاله الاستيلاء على عدد هائل من عناوين البريد الإلكتروني للمدراء التنفيذيين في عدد كبير من دول العالم.

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وقال تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إن الهاكرز باتوا حاليا يبيعون عناوين البريد الإلكتروني لعدد كبير من المدراء التنفيذيين حول العالم.

وبدأت القصة بالاستيلاء على حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بمديري شركة "سي سيوت" التابعة لمايكروسوفت الأمريكية، ثم توسع الهجوم السيبراني إلى عدد كبير من الشركات، وشملت الرؤساء التنفيذيين ونوابهم والمديرين التنفيذيين في مختلف الشركات التقنية العالمية على وجه الخصوص.


وضمت الشركات المستهدفة بالهجوم الإلكتروني شركات تقنية أمريكية متوسطة الحجم، ووصلت إلى حد شركات تصنيع الملابس الأمريكية إلى أن وصلت إلى مدراء سلاسل متاجر التجزئة الكبرى في العالم وأوروبا على وجه الخصوص.


وتم عرض تلك الحسابات للبيع بمقابل يتراوح من 100 إلى 1500 دولار أمريكي للحساب الواحد حسب قيمة وأهمية صاحب الحساب.


ويقول خبراء أمن سيبراني إنه ربما حصل الهاكرز أيضا على تسجيلات الدخول لتلك الحسابات، عن طريق سرقة البيانات من أجهزة الكمبيوتر التي تم استهدافها.


 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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