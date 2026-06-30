هام لجميع مستخدمي تطبيق واتساب

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب، الإثنين، اعتزامها السماح للمستخدمين باختيار إنشاء حساب عن طريق اسم المستخدم بدلاً من أرقام الهاتف، في إطار خطط تستهدف معالجة ثغرة أمنية تهدد الخصوصية في التطبيق. اضافة اعلان





وقال تطبيق واتساب، المملوك لمجموعة "ميتا بلاتفورمز"، إنه بدأ السماح للمستخدمين بحجز اسم مستخدم غير مكرر، ويمكن استخدامه في الاتصال مع مستخدمي التطبيق عندما يتم إطلاق هذه الخاصية في وقت لاحق من العام الحالي.



وقال التطبيق في منشور إنه "خلال الشهور المقبلة" سيحصل المستخدم على خيار الوصول إليه والاتصال به باستخدام اسم المستخدم وليس رقم الهاتف. ولم يحدد التطبيق موعداً دقيقاً لإطلاق الخاصية.



وقالت نائبة رئيس واتساب للمنتجات، أليس نيوتن ريكس: "صممنا هذه كخاصية خصوصية أساسية. لن يكون على التطبيق دليل لأسماء المستخدمين، ولن يقترح على المستخدم اسماً أثناء كتابته للاسم المطلوب".



وأضافت ريكس: "الناس ستحتاج إلى معرفة اسم المستخدم بالضبط حتى يمكنهم التواصل معه لأول مرة.. أعتقد أن الكثيرين سيسارعون للحصول على أسماء مستخدمين، ولهذا السبب قررنا فتح باب حجز الأسماء مبكراً".



وستتاح للشركات والمؤسسات والمبدعين الذين لديهم حسابات على منصتي التواصل الاجتماعي إنستغرام وفيسبوك المملوكتين لشركة "ميتا"، فرصة الحصول على أسماء مستخدمين على واتساب.



ويجب أن يتراوح طول اسم المستخدم بين 3 و35 حرفاً. ولمنع انتحال الشخصية، سيحتفظ واتساب بأسماء المستخدمين للشخصيات أو المجموعات البارزة، مثل المشاهير والشخصيات العامة والجهات الحكومية.





