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السبت، 12-08-2023 07:23 ص

هام لمستخدمي "آيفون" .. تحديث ضخم من آبل

و


الوكيل الاخباري - تعمل آبل على تحديث برنامج يسمى iOS 17، ومن المقرر إطلاقه في سبتمبر.

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فبينما يمكن حاليا العثور على زر إنهاء المكالمة في منتصف الجزء السفلي من الشاشة، كشف مختبرو النسخة التجريبية أن هذا الأمر في طور التغيير.


وبعد التحديث، سيتم نقل زر إنهاء الاتصال إلى أسفل يمين الشاشة.


وأثناء إجراء مكالمة على نظام التشغيل iOS 16 الحالي، يُعرض على المستخدمين زر "إنهاء المكالمة" الأحمر أسفل الشاشة، بينما توجد شبكة من ستة خيارات أخرى - كتم الصوت ولوحة المفاتيح والصوت وإضافة مكالمة وFaceTime وجهات الاتصال.


ومع ذلك، كشف دليل Tom، الذي يمكنه الوصول إلى الإصدار التجريبي من iOS 17، أن هذا التصميم يتغير. وتمت إزالة زر جهات الاتصال من الشبكة، الذي نُقل إلى أسفل الشاشة. ويحتل زر إنهاء المكالمة مكانه، بينما خضعت الأزرار الخمسة المتبقية أيضا للتعديل.


ولا بد أن يؤدي التغيير إلى إرباك مستخدمي "آيفون"، الذين اعتادوا تعليق المكالمات عن طريق النقر على منتصف الجزء السفلي من الشاشة.


وكتب أحد المستخدمين على "تويتر": "هذا فظيع ولا يُعقل سبب تغييره".


وغرد آخر قائلا: "يبدو أن هناك الكثير من عمليات قطع الاتصال غير المقصودة".
يذكر أن التغيير لن يصبح متاحا حتى تحديث iOS 17، والذي من المتوقع أن يتم في سبتمبر مع إطلاق "آيفون 15".


وسيتم أيضا تحسين التصحيح التلقائي، وستستخدم لوحة المفاتيح كنموذج محول للتنبؤ بشكل أفضل بما تكتبه بعد ذلك. وستكون الميزة أيضا قادرة على المساعدة في القواعد.


وسيضيف التحديث الجديد تطبيق Journal لمساعدة مستخدمي "آيفون" على إدارة التوتر. وستنشئ الميزة مطالبات مخصصة وتسمح لك بجدولة الإخطارات لتذكيرك بضرورة الكتابة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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