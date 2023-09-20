الأربعاء 20-09-2023
الوكيل الاخباري

مذكرة لإنشاء آلية للمشاورات السياسية بين الأردن وهندوراس

وزارة التربية تكشف عن خطة بشأن المدارس

الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفيرة النمسا

اللواء الركن الحنيطي يوجه رسالة

مستشفى الملك المؤسس يوفر الخدمات الصحية والعلاجية لمليوني مواطن

بيع وشراء أكثر من 24 ألف شقة و80 ألف قطعة أرض في الأردن منذ بداية العام

اعلان صادر عن جامعة اليرموك

الضمان: صرف رواتب متقاعدي الضمان الأحد القادم

حقيقة تقديم 250 دينار للمواطنين بمناسبة العام الدراسي

محكمة أمن الدولة تؤجل النظر بقضية النائب العدوان إلى الثلاثاء المقبل

الأربعاء، 20-09-2023 01:14 م

هام من "تيك توك" لجميع المستخدمين

0e93cc20-1f17-11ee-941e-23d1e9ab75fa


الوكيل الإخباري- أعلنت منصة "تيك توك" عن أدوات جديدة لتحذير المستخدمين ومساعدة المبدعين من التعامل مع المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة في بيان أنها تخطط لـ"بدء اختبار وسائل لوصف المحتوى، الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي تلقائياً".

اضافة اعلان


وتابعت تيك توك: "يمكن للذكاء الاصطناعي تمكين فرص إبداعية رائعة، ولكنه قد يشوش أو يضلل المشاهدين، إذا لم يكونوا على علم بأن المحتوى تم إنشاؤه أو تحريره باستخدام الذكاء الاصطناعي".

وأضافت الشركة: "يساعد وصف المحتوى التعامل مع هذه المسألة، من خلال توضيح للمشاهدين عندما يتم تعديل المحتوى بشكل كبير، أو تعديله بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي".


وبدا من اللقطات أن الشركة تعتزم إدخال وسوم على المشاهد، التي يتم رفعها بتوضيح أن المواد تم إدخال تقنيات الذكاء الإصطناعي فيها.

في يوليو (تموز) الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن 7 شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التزمت طوعياً "للمساهمة في التحول نحو تطوير آمن وشفاف لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

 

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0e93cc20-1f17-11ee-941e-23d1e9ab75fa

شركة ماسك تحصل على الإذن لزرع "رقاقة إلكترونية" في دماغ البشر

images-2023-04-12T224722.493

مارك زوكربيرغ يفجر مفاجأة : ميزتان مرتقبتان لواتساب !

113-230150-germany-plans-ban-chinese-5g-components_700x400

ألمانيا تعتزم حظر مكونات شبكة الجيل الخامس الصينية

2023_8_29_23_52_44_766

شاهد- روبوتات يعملون بوظيفة عمال نظافة بدلاً من البشر .. ما حقيقة الفيديو المتداول ؟

facebook-money

طريقتان لتحقيق الربح من فيسبوك

2156249

إطلاق iOS 17 وiPadOS 17 رسمياً لهواتف آيفون وأجهزة آيباد

أخبار متعلقة
EO1kWLtlJwVD2s7T7hMESpFQFgHFGAHC6wQ9aHyt

الاتحاد الاوروبي يصدر بياناً بشأن "تيك توك"

202391312453894QT

عدد مستخدمي "بلوسكاي" يتخطى المليون

tok2-780x470

كيف يمكن تمرير فيديوهات تيك توك تلقائياً

2023961514342463U

تيك توك تبدأ ترحيل بيانات المستخدمين الأوروبيين

image (2)

الصومال يحظر تيك توك وتيليجرام ووَن إكس بت