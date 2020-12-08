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الثلاثاء، 08-12-2020 09:50 ص

هدية استثنائية من غوغل لهذه الفئة

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الوكيل الاخباري - كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة غوغل الأمريكية قررت منح هدية استثنائية لأصحاب هواتف أندرويد.

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وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن غوغل قررت منح مستخدمي متجر "غوغل بلاي" الإلكتروني على هواتف "أندرويد" إمكانية إرسال بطاقات هدايا رقمية على نظامها الأساسي.

 

وأشار التقرير إلى أن تلك الهدايا الاستثنائية من غوغل جاءت بالشراكة مع شركة "كويكليفر" المملوكة لشركة "بن لابس".


وسيتيح هذا إمكانية إرسال بطاقات هدايا افتراضية من غوغل لأكثر من 150 علامة تجارية عبر الإنترنت وغير متصلة بالإنترنت.


ويمكن البحث عن ميزة الهدايا الافتراضية على "غوغل بلاي" عن طريق كتابة كلمة "Woohoo" في أيقونة البحث، لتتمكن من الاختيار بين الهدايا المختلفة عبر التطبيق وإرسالها لمن تحب أو تفضل.


ويمكن أيضا الوصول إلى هدايا شركة غوغل عن طريق الدخول إلى قسم "بزنس"، لتجد الهدايا متاحة من مختلف العلامات التجارية.

 

سبوتنيك

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