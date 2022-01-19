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الأربعاء، 19-01-2022 02:29 م

هكذا تؤثر شبكة 5G على الطائرات

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الوكيل الاخباري- حذر رؤساء أكبر 10 شركات طيران أميركية من اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس الأربعاء، كما هو مقرر دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب مطارات الولايات المتحدة.

كما حذرت الشركات من أن تشغيل شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة، سيسبب "تخريبا ضخما" لرحلاتها".

فماذا نعرف عن شبكة اتصالات الجيل الخامس؟
حذرت رسالة موجهة الى وزير النقل بيت بوتيدجيج ومسؤولين حكوميين من "كارثة اقتصادية" في حالة استمرار شركتي "فيرايزون" و"آي تي أند تي" بنشر التقنية الجديدة قبل إجراء التحديثات والتغييرات اللازمة على معدات الطيران.

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وجاء في الخطاب "نحن بحاجة ماسة لتدخل عاجل، لتجنب خلل عملياتي قد يؤثر على المسافرين، وسلاسل الشحن وإمدادات الأدوية والمنتجات الطبية".

وتطالب شركات الطيران بإبعاد شبكات الجيل الخامس لنحو "ثلاثة كيلومترات عن مدارج المطارات التي ستتأثر بها، حسب ضوابط أصدرتها هيئة الطيران الاتحادي" قبل تدشين الخدمة الأربعاء.

وجاء في الخطاب "نطالب هيئة الطيران الاتحادي بتحديد مواقع الأبراج الخاصة بشبكة الجيل الخامس، القريبة من المطارات، والمدارج، والتي ستكون بحاجة للنقل إلى مسافة أبعد، لتأمين السلامة للركاب، وتجنب تخريب الرحلات".

 

المصدر: العربية

 




 

 


 

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