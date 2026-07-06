هل تتحول الروبوتات البشرية إلى خطر في العمل؟

وجاءت هذه المخاوف بعد انتشار مقاطع تُظهر روبوتات تتصرف بشكل غير متوقع، مثل فقدان السيطرة أثناء العروض أو الاصطدام بأشخاص، رغم عدم تسجيل حوادث خطيرة أو وفيات حتى الآن.
وتعمل الشركات على تعزيز أنظمة الأمان عبر أزرار إيقاف طارئ، ودمج الذكاء الاصطناعي مع الحساسات والكاميرات لرصد البيئة وتجنب الحوادث، إضافة إلى تطوير تصاميم هندسية تقلل من مخاطر السقوط أو الأذى.
كما يُتوقع صدور أول معيار دولي لسلامة الروبوتات الشبيهة بالبشر بحلول عام 2028، في ظل توقعات بوصول السوق إلى مليارات الروبوتات وقيمة قد تبلغ 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2050، ما يجعل الأمان شرطاً أساسياً لانتشارها على نطاق واسع.
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