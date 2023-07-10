هل تحتاج إلى ماوس ألعاب لـ PUBG؟

الوكيل الإخباري - هل تريد أن تأخذ مهاراتك في التصويب إلى المستوى التالي؟ ثم يجب أن تحصل على فأرة ألعاب. سواء كانت M416 أو Groza أو AKM ، فإن الحفاظ على خط التصويب / الهدف ثابت يتطلب حركات دقيقة. يجب أن يكون الماوس قادرًا على التقاط تلك الحركات الدقيقة وتسجيلها في PUBG. سيساعد ذلك في تعزيز حسابك في PUBG إلى مسنوى "الفاتح" من خلال التصويب المثالي والضربات الدقيقة على الهدف.

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يمكنك أن تصبح لاعبًا جيدًا باستخدام ماوس عادي ، لكن أن تصبح محترفًا يتطلب معدات متطورة.

ستأخذك هذه المقالة في رحلة لمعرفة سبب احتياجك إلى ماوس ألعاب ، وكيف سيؤثر ذلك على نتائجك ، والجوانب التقنية التي يجب مراعاتها قبل إنهاء الجهاز المستهدف.



ما هي أهمية الماوس في PUBG؟

PUBG هي لعبة عالم مفتوح وحركة ومغامرة تجري أحداثها بأسلوب باتل رويال. يبني اللاعب حساب PUBG الخاص به من خلال المهارة والعمل الجاد. يتكون من خرائط تتطلب تصويب بعيد المدى وقصير المدى. لذلك ، سواء كنت تستخدم قناص AWM لمواجهة لاعبين من مسافة بعيدة أو إشراك UZI في قتال قريب ، يمكن أن يساعد ماوس الألعاب. يوفر التناسق لتطوير ذاكرة العضلات وتحسين الهدف.



يوفر ماوس الألعاب ميزات متخصصة وقدرة على التخصيص لأصحابها. إنها تأتي مع تعديلات الوزن ، وأزرار DPI / قابلة للبرمجة ، وأدوات تمرير عالية الجودة ، ومفاتيح ، وأجهزة استشعار متقدمة. لذا فإن لعب PUBG باستخدام الماوس العادي يشبه الدخول في معركة بالأسلحة النارية باستخدام عصا.



هل يستطيع ماوس الألعاب تحسين فرصك في الفوز؟

PUBG هي كل شيء عن التصويب والحركة. تتسلق الرتب من خلال الفوز حتى تصل إلى الذروة. هناك طريقة أخرى تتمثل في شراء حسابات PUBG عالية المستوى مع فتح الكثير من جلود للاسلحة و خصائص للشخصية. يمكن أن يحصل 500 شخص فقط من منطقة ما على رتبة "الغازي" ، لذلك يتطلب الأمر مهارات المحترفين ومعدات الألعاب لتصبح الأفضل.

سواء كنت تهبط في المناظر الطبيعية في Erangel أو تختبئ في غابة Sanhok ، يمكن لفأرة الألعاب تحسين فرصك في الفوز. عندما يتعلق الأمر بقتال واحد لواحد ، فهذه هي مهاراتك ومعداتك ضد اللاعبين الآخرين. إذا كان الماوس الخاص بك يستجيب بشكل أفضل قليلاً من استجابته ، فهذا فوز مؤكد.

يمكن أن تؤثر العوامل الأخرى ، مثل اختبار اتصال الإنترنت وسرعة الشبكة ، على النتيجة. ومع ذلك ، تقلل PUBG من هذه التأثيرات من خلال الترميز ، تاركة وراءها الهدف والحركة كعامل أساسي لتأمين الفوز.

هناك العديد من فئات ماوسات الالعاب المتوفرة في السوق. سيذكر المصمم صراحة أن ماوس الألعاب مثالي لألعاب battle royale و ألعاب الفيديو مطلق النار من منظور شخص أول FPS .

بصفتك لاعب PUBG محترف ، يمكنك اختيار أي نوع من الماوس ، حيث يضمن كلاهما انزلاق سلس ونقرات مثالية. لكن ما الميزات التي تجعل أي ماوس جيدًا للألعاب؟ دعنا ننتقل إلى القسم التالي للتعلم.



ميزات ماوس الألعاب المهمة:

عندما تبحث عن الماوس المثالي ، فهناك بعض الجوانب التقنية التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار. كل واحد منهم سوف يحسن أداء الألعاب لديك وتجربتها.



الأزرار القابلة للبرمجة: يُسمح باستخدام ماوس ألعاب بأزرار قابلة للبرمجة في المسابقات.

يمكن للاعبين التمسك بأسلحة وأدوات متعددة بجلود فريدة اعتمادًا على حساب PUBG الخاص بهم.

يمكن للاعب استخدامها في وضع أو خيارات معينة. إذا تحدثنا عن سيناريو قتال ، فإن التبديل بين الأسلحة أمر بالغ الأهمية. أيضًا ، يجب أن تتم إعادة التحميل عندما تكون خراطيش السلاح فارغة في أقل وقت ممكن.إذا كان لديك ماوس به قدر مناسب من الأزرار القابلة للبرمجة ، فيمكنك استخدام كل مفتاح لأداء إجراءات محددة.

إذا تحول أحد الأزرار إلى وضع القناص ، فيمكن للآخر فتح المنظار . علاوة على ذلك ، يعد التواصل مع زملائه أمرًا حيويًا. لا تريد أن تخلط بينها وبين الضوضاء بخلاف التعليمات الواضحة أو الإقرار. يمكن للاعب ربط الزر بصوت الضغط والتحدث. يمكنك ربط الأزرار الفردية لإعادة التحميل ، وتبديل الأسلحة ، واختيار القنابل اليدوية ، والشفاء ، وما إلى ذلك.



المستشعر: الميزة الأكثر أهمية في أي ماوس هي المستشعر. إنه المكون الرئيسي الذي يسجل حركة الماوس. هناك نوعان أساسيان من أجهزة الاستشعار الضوئي والليزر. يعتبر اللاعبون عمومًا مستشعرًا بصريًا حيث يمكن أن يعمل على أي سطح.



تعتبر المواصفات مثل معدل الاقتراع وهو التردد الذي يشير به الماوس للكمبيوتر إلى مكان وجوده على شاشة الكمبيوتر, و DPI وتعني عدد النقلط لكل بوصة ويؤثر على مدى سرعة تحرك مؤشر الماوس عبر الشاشة. و IPS بوصة لكل ثانية، يشير إلى قدرة الماوس على مواكبة الحركات الجسدية عالية السرعة, و التسريع مهمة بشكل أساسي عند البحث عن الماوس. معدل الاقتراع المرتفع سيبلغ الكمبيوتر عن حركة الماوس أكثر من الماوس العادي. سيؤدي تحريك الماوس باستخدام نقطة في البوصة عالية إلى لقطات دقيقة في اللعبة. IPS هي السرعة التي يسجل بها الماوس الحركة بشكل صحيح. يتطلب ضمان الدقة تسريعًا عاليًا أيضًا.



سيؤدي ضبط الماوس على نقطة عالية في البوصة وحساسية منخفضة إلى تحسين الهدف. اعتمادًا على المساحة المتوفرة على مكتب محطة الألعاب ، يمكن للمستخدمين ضبط هذه الإعدادات للعثور على المكان المثالي. يفضل بعض اللاعبين امتلاك لوحة ماوس عملاقة لتحريك الماوس بشكل ملحوظ.



التبديل: هل سبق لك أن واجهت مشكلة عطل النقر؟ تأتي الماوسات العادية مزودة بمفاتيح دون المستوى المطلوب والتي تتدهور بمرور الوقت. القوة المطلوبة للتشغيل منخفضة نسبيًا ، مما قد يؤدي إلى تسجيل نقرات خاطئة. تخيل خطأ إطلاق سلاحك أثناء التخييم داخل الدائرة المحيطة. تريد الحفاظ على رتبة حسابك.

بالنسبة للفوز بعشاء الدجاج وهو الفوز باللعبة الذي يتوق إليه باستمرار ، اختر ماوس مزودًا بمفاتيح عالية الجودة ، مما يوفر عمرًا أطول. توفر الشركات المصنّعة تقييمات مدى الحياة بـ "مليون" نقرة. يذكرون أيضًا قوة التشغيل التي تقضي على فرص حدوث خطأ. تأكد من أن الماوس الخاص بك يحتوي على مفتاح ذو عمر عالٍ مع قوة تشغيل مناسبة.



الأوزان القابلة للتعديل: سوف يأتي ماوس الألعاب المتميز بأوزان قابلة للتعديل. قد يكون التبديل إلى ماوس جديد أمرًا صعبًا إذا كنت معتادًا على استخدام الماوس العادي. توفر الشركات المصنّعة ألواحًا أو مكعبات معدنية يمكن للمستخدمين إخراجها أو وضعها داخل الماوس لزيادة وزنه أو تقليله.

من الأفضل عمومًا امتلاك ماوس عالي الدقة وخفيف الوزن لـ PUBG. يمكن أن تؤدي جلسات اللعب الطويلة إلى الإرهاق وحتى الإصابة في ظروف معينة. إذا كان الوزن هو الأكثر أهمية ، فقم بإعطاء الأفضلية للماوس مع خيار الوزن القابل للتعديل.



اقدام الماوس او الزلاجات: عندما تكون لاعبًا بثًا مع ملايين الأشخاص يشاهدونك وأنت تسقط من الطائرة ، فهناك ضغط كبير على الأداء. يرى الجميع أنك تتجه صعودًا أو هبوطًا في الرتب في حسابك. يعتمد الوقت الذي تقضيه في اللعب على مشاهديك. الزلاجات أو الأقدام الموجودة أسفل الماوس ستتاكل إذا تم استخدامها لفترة طويلة. سوف يأتي ماوس الألعاب المتطور مع زلاجات او اقدام إضافية في العبوة. تأكد من أن الماوس الخاص بك يتضمنهم أيضًا.



خاتمة

هناك الكثير من التفاصيل المعقدة التي يقيمها اللاعبون المحترفون حول الماوس قبل الشراء. يرجع ذلك إلى سبب وجيه للغاية. إنهم لا يريدون بناء ذاكرة عضلية على فأر يفشل بعد مرور بعض الوقت. يجب أن تحتوي على خيارات القابلية للإصلاح / الاستبدال.



إنه دائمًا خيار ممتاز لاختيار علامة تجارية مع سلسلة من المنتجات المماثلة. تأكد من قيام الشركة المصنعة بتحسين أداء موديلات فأرة الألعاب اللاحقة مع الحفاظ على بيئة العمل. سيصبح صعود مراتب حسابك أسهل مع المعدات عالية التقنية. لذا ابدأ في البحث عن أفضل فأر واحصل على شارة المنتصر التي كنت تنتظرها.