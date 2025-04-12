هل تحمي "الرموز التعبيرية" ضمن كلمات المرور الحسابات بشكل أفضل؟

الوكيل الإخباري- في ظل تزايد محاولات المخترقين لسرقة كلمات المرور باستخدام البرمجيات الخبيثة وهجمات التصيد أو "القوة الغاشمة"، يبرز استخدام كلمات مرور قوية كوسيلة دفاع أساسية. ومؤخرًا، طُرحت فكرة استخدام الرموز التعبيرية كوسيلة لتعزيز الحماية الرقمية، وسط جدل بين مؤيد ومعارض للفكرة.

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ما الفكرة؟

من منظور رياضي، استخدام الرموز التعبيرية يعزز من تعقيد كلمات المرور، نظرًا لتنوعها الكبير (حوالي 3600 رمز مختلف)، مما يجعل تخمينها أو اختراقها أكثر صعوبة. كما أن معظم أدوات الاختراق لا تتوقع وجود رموز من هذا النوع، ما يُعد ميزة إضافية.



لكن ما الجانب السلبي؟

الرموز التعبيرية تُترجم إلى رموز "يونيكود" طويلة (مثل #128514)، ما يضيف عددًا كبيرًا من الأحرف خلف الكواليس. ورغم أن هذا يبدو مفيدًا أمنيًا، إلا أنه لا يضمن حماية غير قابلة للاختراق. كما أن العديد من الأنظمة لا تدعم جميع الرموز التعبيرية، ما قد يسبب مشاكل في تسجيل الدخول أو فقدان الوصول للحساب.

هل تُنصح بها؟

الخبراء يرون أن استخدام الرموز التعبيرية في كلمات المرور قد يكون ممتعًا وغير تقليدي، لكنه ليس كافيًا وحده. ويوصون بالاعتماد على وسائل أكثر أمانًا مثل:

مفاتيح المرور (Passkeys)

إدارة كلمات المرور عبر برامج موثوقة

المصادقة متعددة العوامل (2FA)



في النهاية، تبقى الرموز التعبيرية خيارًا إضافيًا، لا بديلًا، في منظومة الأمان الرقمي.