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الثلاثاء، 25-07-2023 03:07 م

هل تخطف ثريدز إعلانات تويتر؟

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الوكيل الإخباري - يرى بعض المعلنين أن منصة ثريدز، التي أطلقتها شركة ميتا بلاتفورمز في تحد لتويتر، أقل إثارة للجدل، ويمكن توقعها إلى حد كبير عن منصة تويتر المملوكة لإيلون ماسك، فيما يقول محللون إن المنصة الجديدة يمكن أن تجذب ميزانيات مرصودة للتسويق في نهاية المطاف.

وأصبح تطبيق ثريدز، الذي أطلق في الخامس من يوليو (تموز)، منصة التواصل الاجتماعي الأسرع انتشاراً بانضمام 100 مليون مستخدم، فيما يبدو أنه أول تهديد خطير لتطبيق التدوين الصغير تويتر.

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وقال ماسك إن تويتر سيغير علامته التجارية وشعاره إلى حرف "إكس".
وذكرت شركة الأبحاث "سينسور تاور" أن تطبيق ثريدز شهد انخفاضاً في عدد مرات التحميل والتفاعل في الأسبوع الذي تلا الضجة التي أحاطت بصدوره. ولا تتيح المنصة حالياً خدمة الإعلانات عليها.

 

وقت مبكر
وأوضح آندرو لا فوند، نائب رئيس وكالة إعلانات عملت مع نايك، أن بعض المعلنين انصرفوا بالفعل عن تويتر بسبب مخاوف من لهجة الخطاب والتغيرات المفاجئة في سياسات المنصة، منذ أن اشترى ماسك الشركة العام الماضي.


ولم ترد تويتر على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني. وقالت من قبل إنها لا تروج لمحتوى يمكن أن يخالف سياستها، وإن 99.99% من الانطباعات على التغريدات أو المشاهدات هي لمحتوى "جيد".
وأقرت تويتر بانخفاض في مبيعات الإعلانات، إذ ذكر ماسك الأسبوع الماضي، أنها انخفضت بنسبة 50%، بالرغم من عدم وضوح الإطار الزمني الذي كان يشير إليه.
وما زال أمام ثريدز وقت طويل حتى تتمكن من الانتشار مثل تويتر. فيمتلك تويتر ما يقرب من 240 مليون مستخدم نشط يومياً يمكن الاستفادة منهم مالياً حتى يوليو (تموز) العام الماضي، بحسب آخر إعلان رسمي للشركة.
وقال رئيس ميتا بلاتفورمز مارك زوكربيرغ إن الشركة ستفكر في تحقيق أرباح من ثريدز بمجرد أن تتضح الرؤية للوصول إلى مليار مستخدم.
وذكر زوكربيرغ على حسابه على ثريدز الأسبوع الماضي، أن 10 ملايين مستخدم يترددون على المنصة يومياً، وسيركز الفريق حتى نهاية العام على "تحسين الأساسيات والاحتفاظ (بالمستخدمين)".
ولا تدعم منصة ثريدز خاصية المراسلة المباشرة أو الوسم أو الكلمات المفتاحية، مما يحد من ميل المعلنين لاستخدامها كمنصة لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة، مثلما يفعل المستخدمون عادة على تويتر.

 

 

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