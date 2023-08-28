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الإثنين، 28-08-2023 04:04 م

هل ترغب بمعرفة من يتصل بك دون النظر إلى هاتفك ؟ .. اليك هذه الطريقة

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الوكيل الإخباري- هل ترغب بمعرفة من يتصل بك أو يرسل لك رسالة نصية دون النظر إلى جهاز آيفون الخاص بك؟ إذا كان الأمر كذلك، فيمكنك ضبط اهتزازات مختلفة لجهات اتصال مختلفة.

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هذه طريقة رائعة لتخصيص إشعاراتك وتسهيل تحديد من يحاول الوصول إليك.

 

فيما يلي كيفية تعيين اهتزازات مختلفة لجهات اتصال مختلفة على آيفون، وفقًا لموقع غادجيتس ناو الإلكتروني:


افتح تطبيق جهات الاتصال.


ابحث عن جهة الاتصال التي تريد تعيين اهتزاز مخصص لها.


اضغط على زر "تحرير" في الزاوية اليمنى العليا.


انقر فوق نغمة الرنين أو نغمة النص، اعتمادًا على نوع الإشعار الذي تريد تخصيصه.
اضغط على الاهتزاز.


اختر اهتزازًا من قائمة الاهتزازات القياسية.


لإنشاء اهتزاز مخصص، اضغط على "إنشاء اهتزاز جديد".


اضغط على الشاشة لإنشاء نمط الاهتزاز. يمكنك النقر حتى 10 مرات لإنشاء نمط فريد. عند الانتهاء، اضغط على حفظ.


اضغط على تم للخروج من شاشة التحرير. الآن، عندما تهتز جهة الاتصال التي قمت بتخصيصها، ستعرف من يتصل بك أو يرسل لك رسالة نصية دون النظر إلى جهاز آيفون الخاص بك.

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