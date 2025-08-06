الأربعاء 2025-08-06 03:11 م
 

هل تسربت كلمة مرورك؟ 4 أدوات مجانية تكشف ذلك وتحميك

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تعبيرية
 
الأربعاء، 06-08-2025 01:19 م

الوكيل الإخباري-   مع ازدياد حوادث اختراق البيانات، أصبح التحقق من تسريبات كلمات المرور أمرًا لا يقل أهمية عن استخدام برامج مكافحة الفيروسات. فغالبًا ما تتعرض بيانات تسجيل الدخول للاختراق دون علم المستخدم، مما يُعرض حساباته لخطر القرصنة والسرقة.

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لحسن الحظ، توجد أدوات موثوقة يمكنها مساعدتك في كشف التسريبات مبكرًا، منها:
1. منصة Have I Been Pwned
أداة مجانية ومستقلة.
تفحص مئات قواعد بيانات الاختراق.
لا تحتاج إلى تسجيل.. فقط أدخل بريدك الإلكتروني لمعرفة ما إذا تم تسريبه.


2. ميزة Google Password Checkup
مدمجة داخل متصفح Google Chrome وحسابك على Google.
تنبهك فورًا إذا كانت كلمات مرورك مخترقة أو ضعيفة أو معاد استخدامها.


3. أداة Google One (فحص الويب المظلم)
تبحث عن تسريبات بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك عبر الويب المظلم.
تتوفر مع اشتراك Google One، حتى في النسخة التجريبية المجانية.


4. أداة iCloud Keychain من Apple
تعمل على iOS وmacOS.
تفحص كلمات المرور المخزنة وتنبهك إذا تم تسريبها أو كانت ضعيفة.


🛡️ نصيحة: راجع كلمات مرورك دوريًا، واستخدم مدير كلمات مرور قوي، وفعّل المصادقة الثنائية أينما أمكن.

 

ارم نيوز  

 
 
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