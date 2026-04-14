"هل تعني كثرة هوائيات الراوتر إنترنت أقوى؟ الحقيقة قد تفاجئك"

الوكيل الإخباري- لا ترتبط كثرة الهوائيات في أجهزة "الراوتر" بالضرورة بقوة الإشارة أو مداها، بل تتعلق في المقام الأول بقدرة الجهاز على إدارة تدفق البيانات وتوزيعها بين أجهزة متعددة في الوقت نفسه.





وتعمل الهوائيات المتعددة وفق تقنيات متطورة تتيح للجهاز إرسال واستقبال حزم بيانات مختلفة عبر مسارات متعددة، ما يقلل من التداخل ويحسّن استقرار الاتصال في الأماكن المزدحمة بالأجهزة الذكية.



فبينما قد يوفر جهاز بهوائي واحد تغطية جيدة، تبرز أهمية تعدد الهوائيات في تحسين سرعة النقل الإجمالية ومنع تباطؤ الشبكة عند توزيع "النطاق الترددي" على الهواتف والحواسيب وأجهزة التلفاز في آن واحد.



وتلعب جودة المكونات الداخلية للراوتر والبرمجيات المشغّلة له دورًا أكثر أهمية من عدد الهوائيات الظاهرة، إذ إن بعض الأجهزة الحديثة تضم هوائيات داخلية مخفية توفّر أداءً يفوق الأجهزة ذات الهوائيات الخارجية الكثيرة، ما يعني أن الشكل الخارجي ليس مقياسًا حاسمًا لجودة التغطية أو قوة الإشارة.





