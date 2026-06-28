الأحد 2026-06-28 02:16 م

هل تكشف ساعتك الذكية مرضك؟ الخبراء يجيبون

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تعبيرية
 
الأحد، 28-06-2026 09:32 ص
الوكيل الإخباري-   رغم تطور الساعات الذكية، يؤكد الخبراء أنها لا تشخّص انقطاع التنفس أثناء النوم بشكل نهائي، بل تكتفي برصد مؤشرات أولية تستدعي مراجعة الطبيب، فيما يبقى التشخيص الدقيق معتمدًا على الفحوصات السريرية أو مختبرات النوم.اضافة اعلان


ويُعد هذا الاضطراب من الحالات الخطيرة التي تسبب توقفًا متكررًا للتنفس أثناء النوم، ما يؤدي إلى إرهاق شديد ومضاعفات صحية، خاصة على القلب والأوعية الدموية.

وتقدم شركات مثل أبل وسامسونغ ميزات لرصد اضطرابات التنفس أثناء النوم، بعضها حاصل على اعتماد من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، حيث تعتمد على تحليل بيانات النوم عبر المستشعرات مع تسجيل لفترات محددة قبل إصدار تنبيه لاحتمال وجود المشكلة.

كما توفر شركات أخرى مثل Withings وGarmin وOura أدوات لمتابعة التنفس والأكسجين دون اعتبارها وسائل تشخيصية معتمدة.

ويشدد الخبراء في النهاية على أن هذه التقنيات مساعدة فقط ولا تغني عن التشخيص الطبي المتخصص.
 
 


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