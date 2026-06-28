هل تكشف ساعتك الذكية مرضك؟ الخبراء يجيبون

ويُعد هذا الاضطراب من الحالات الخطيرة التي تسبب توقفًا متكررًا للتنفس أثناء النوم، ما يؤدي إلى إرهاق شديد ومضاعفات صحية، خاصة على القلب والأوعية الدموية.
وتقدم شركات مثل أبل وسامسونغ ميزات لرصد اضطرابات التنفس أثناء النوم، بعضها حاصل على اعتماد من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، حيث تعتمد على تحليل بيانات النوم عبر المستشعرات مع تسجيل لفترات محددة قبل إصدار تنبيه لاحتمال وجود المشكلة.
كما توفر شركات أخرى مثل Withings وGarmin وOura أدوات لمتابعة التنفس والأكسجين دون اعتبارها وسائل تشخيصية معتمدة.
ويشدد الخبراء في النهاية على أن هذه التقنيات مساعدة فقط ولا تغني عن التشخيص الطبي المتخصص.
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