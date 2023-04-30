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الأحد، 30-04-2023 01:56 م

هل تكون بلوسكاي بديلاً لـ تويتر؟

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الوكيل الإخباري - تعتبر بلوسكاي أكثر منصات التواصل الاجتماعي صخباً على الإنترنت، لكنك بحاجة إلى دعوة لإلقاء نظرة عليها.

ولا تزال نسخة بلوسكاي في المرحلة التجريبية، والدعوات نادرة. ويمتلئ موقع تويتر بالأشخاص الذين يطلبون من الآخرين الحصول على رموز وصول بلوسكاي لتجنب وضعهم في قائمة الانتظار. ولقد أصبح التطبيق أحدث نظام أساسي يتم وصفه على أنه بديل محتمل لتويتر للبعض، بعد استيلاء إيلون ماسك على تطبيق الوسائط الاجتماعية.

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وبينما تم الإعلان عن الإصدار التجريبي من بلوسكاي في فبراير (شباط)، ارتفع الاهتمام بالتطبيق في أبريل (نيسان)، حيث بدأ المزيد من مستخدمي تويتر في النشر حول بلوسكاي. واعتباراً من يوم الجمعة، انضم إلى المنصة سياسيون مثل النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز ومشاهير مثل كريسي تيغن.


متى تم إطلاق بلوسكاي؟
نشأت فكرة منصة بلوسكاي في في عام 2019، لكنها أصبحت شركة منفعة عامة في عام 2022 بدعم من الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر جاك دورسي، الذي شارك في تأسيس تويتر في عام 2006 وتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي في عام 2021، ويعمل الآن في مجلس إدارة بلوسكاي. وأوضحت المنصة علاقتها بتويتر في أبريل (نيسان) 2022، حيث أشارت إلى أن مهندس برمجيات تويتر السابق جاي جرابر تم إحضاره أيضاً للمساعدة في إطلاق النظام الأساسي الجديد.


وعلى الرغم من أن تطبيق بلوسكاي به العديد من أوجه التشابه مع تويتر، إلا أن الاختلاف الرئيسي فيه هو أنه منظم حول نظام لامركزي. وهذا يعني أنه يمكن تخزين بيانات المستخدم على خوادم مستقلة بدلاً من تلك التي تمتلكها الشركة، وأنه في المستقبل، سيتمكن المستخدمون من تطوير خوادمهم الخاصة التي يمكنهم استخدامها مع المجتمعات التي يختارونها.


وتتيح المنصة للمستخدمين نشر نصوص وصور في موجز مركزي، ومتابعة المستخدمين الآخرين، وإعادة النشر (على غرار إعادة التغريد)، ويتطابق الشكل والأسلوب تقريباً مع تويتر، ولا يملك المستخدمون القدرة على توجيه الرسائل لبعضهم البعض أو حظر الآخرين، على الأقل حتى الآن. وتقتصر المشاركات على 300 حرف. ولا توجد حالياً إمكانيات للفيديو، ولكن يمكن للمستخدمين نشر الصور.


كيف يمكنك التسجيل؟
بدأ بلوسكاي في السماح للأشخاص بالخروج من قائمة الانتظار الخاصة به هذا العام وقام بتوزيع الدعوات على شكل موجات. وادعى أحد الأشخاص أنه يبيع رموز دعوة بلوسكاي بأكثر من 190 دولاراً على موقع eBay. ولم يعلن بلوسكاي بعد عن تاريخ لنشر التطبيق على نطاق واسع.

 

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