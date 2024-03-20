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الأربعاء، 20-03-2024 10:21 ص

هل تواجه صعوبة في العثور على هاتفك وهو مغلق؟.. ميزة طال انتظارها

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الوكيل الإخباري- لا تزال ميزة "فايند ماي ديفايس" (Find My Device) من غوغل غير مشهورة مثل منافستها من آبل، لهذا السبب فإن فكرة تطوير الميزة وإطلاقها من جديد هو بمثابة الحلم الذي تحقق لمستخدمي آندرويد.

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فبحسب الأخبار الواردة من المحتمل أن تبدأ مليارات أجهزة آندرويد في اختبار الاتصال ببعضها عبر البلوتوث حتى عندما تكون مغلقة بمجرد تطوير شبكة "فايند ماي ديفايس" وإضافة ميزة جديدة، وأيضا بمجرد الانتقال إلى نظام "آندرويد 15" (Android 15).


كيف تعمل فايند ماي ديفايس؟
تعتمد شبكة "فايند ماي ديفايس" على أجهزة آندرويد التي تبث إشارات بلوتوث يمكن لأجهزة آندرويد القريبة الأخرى -والتي تعد جزءًا من شبكة فايند ماي ديفايس وتقع في نطاق جهاز البث- التقاط الإشارة الإرشادية.


تقوم الأجهزة المستقبلة بعد ذلك بتشفير موقع جهاز آندرويد الذي يبث إشارات كالمنارة وتحميله على خادم غوغل بحيث لا يتمكن سوى مالك جهاز البث أو الأشخاص الذين شاركوا مفتاح التشفير من فك تشفير الموقع.


يعد البحث في وضع عدم الاتصال أمرا رائعا، ولكن البحث عن الأجهزة المفقودة يصبح صعبا مع إيقاف التشغيل، فعندما يتم إيقاف تشغيل معظم أجهزة آندرويد، تتوقف وحدات تحكم بلوتوث الخاصة بها عن تلقي الطاقة. وهذا يجعل من المستحيل عليهم بث الإشارات وبالتالي تحديد موقعهم بواسطة أجهزة آندرويد القريبة الأخرى والتي تعد جزءا من شبكة "فايند ماي ديفايس".


ولحل هذه المشكلة، تعمل غوغل على ميزة "باورد أوف فايندنغ" (Powered Off Finding) التي تسمح للجهاز بتخزين إشارات البلوتوث المحسوبة مسبقًا في ذاكرة وحدة تحكم البلوتوث. وهذا يعني أنه حتى عند إيقاف تشغيل الجهاز، يمكنه الاستمرار في بث إشارات البلوتوث إلى الأجهزة القريبة.

ولسوء الحظ، فإن ميزة "باورد أوف فايندنغ" ليست من نوع الميزات التي يمكن تمكينها على أي جهاز. وذلك لأن الجهاز يحتاج إلى دعم الأجهزة لتشغيل وحدة تحكم بلوتوث عند إيقاف تشغيل بقية المكونات.


لذلك سيحتاج صانعو الأجهزة لتحديث أجهزتهم إلى إصدار آندرويد 15 القادم من غوغل، والذي سيكون الإصدار الأول الذي يتضمن بالفعل واجهات برمجة تطبيقات نظام باورد أوف فايندنغ الجديدة التي ترسل التعليمات إلى بلوتوث فايندر هال (Bluetooth Finder HAL) لتبديل الميزة و/أو تعيينها.

 

الأجهزة التي ستتمتع بهذه الميزة
قد تظهر هذه الميزة لأول مرة مع هاتف بكسل 9 (Pixel 9)، ولكن من المحتمل أن تشمل أيضا الأجهزة الأقدم، فلحسن الحظ، يبدو أن بعض هواتف بكسل الحالية من غوغل قادرة على الأقل أن تدعم هذه الميزة.


فهواتف بكسل 8 برو وبكسل 8  يدعمان ميزة "باورد أوف فايندنغ"، لذلك فمن المحتمل جدا أن تدعم هواتف بكسل 8 إيه وبكسل 9 وبكسل 9 برو هذه الميزة أيضا.


ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ميزة "باورد أوف فايندنغ" أثناء إطلاق غوغل بكسل 9 المقبل في وقت لاحق من هذا العام (بافتراض، بالطبع، أن شبكة فايند ماي ديفايس المطورة ستبدأ العمل قبل ذلك).

 

الجزيرة


 




 

 


 

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