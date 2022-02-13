هل تواصل أسهم التكنولوجيا الانهيار؟.. ملياردير شهير تخلص منها

الوكيل الاخباري- خفضت شركة Soros Fund Management حيازتها من أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة قبل تراجعات السوق في شهر يناير، بينما كشفت عن حصة بقيمة ملياري دولار في شركة ريفيان أوتوموتيف.



وخفضت شركة الملياردير الأميركي جورج سوروس، حصتها في Invesco QQQ Trust، وهو أكبر صندوق متداول في البورصة يتتبع مؤشر ناسداك 100 المثقل بعمالقة التكنولوجيا، إذ احتفظت باستثمارات في الصندوق تقدر بـ 9.4 مليون دولار فقط في نهاية ديسمبر، بانخفاض من 356.2 مليون دولار في نهاية الربع الثالث، وفقا لإيداع تنظيمي يوم الجمعة. كما قلصت مراكزها في أمازون، وألفابيت "الشركة الأم لـ غوغل"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".



وكشفت الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها أنها تمتلك أكثر من ملياري دولار من الأسهم في شركة السيارات الكهربائية ريفيان، والتي تم طرحها للاكتتاب العام في نوفمبر، وكشفت عن ملكية جديدة بقيمة 13.3 مليون دولار في شركة بيلوتون إنتراكتيف إنك.

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