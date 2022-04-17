هل سيتم فتح خاصية الاتصال عبر تطبيق واتس اب في السعودية؟

الوكيل الاخباري- علق وزير الاتصالات السعودي، عبد الله السواحة، على الأسئلة المطروحة حول حجب الاتصال في تطبيق "واتسآب" بالمملكة، وعما إذا كان سيتم السماح للمواطنين بالاتصال في المستقبل القريب.

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وخلال استضافته ببرنامج "الليوان"، أشار عبد الله السواحة إلى أنه "هو من اتخذ قرار فتح التطبيقات (بوقت سابق) بموافقة ودعم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان"، مضيفا: "أنا معاكم في فتح التطبيقات، ولكن في النهاية سيادة الوطن وأمن الوطن خط أحمر.. فإن الشركات التي لا تحترم سيادة وأمن البلد..لن نتعاون معها..ما في أحد فوق الوطن".



وعن إمكانية التعاون مع هذه الشركات، أوضح السواحة قائلا: "إذ يمتثلون الساعة مباركة، نفتحها بكرة"، لافتا إلى إتاحة الاتصالات بالفعل في المملكة وفتح 20 تطبيقا.



وتساءل مقدم البرنامج قائلا: "هل تعتبر هذه رسالة للواتسآب؟" ليجيب وزير الاتصالات: "هذه رسالة لكل الشركات التي لا تمتثل".

روسيا اليوم