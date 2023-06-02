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الجمعة، 02-06-2023 08:28 م

هل سيحل الذكاء الاصطناعي مكان البشر؟

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الوكيل الاخباري - حذر خبراء من انقراض البشرية نتيجة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، أمام تساؤلات توقيت همينة تلك التقنية على البشر.

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واستطاع "تشات جي بي تي"، روبوت الدردشة الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة أو إنشاء نص أو حتى كود بناء على طلب المستخدمين، أن يحتل مكانة في العالم لكونه يعد أسرع تطبيق إنترنت نموا في التاريخ.


ووصل مستخدموه إلى 100 مليون، خلال شهرين فقط، وهو رقم استغرق تطبيق انستغرام عامين ونصف للوصول إليه، بحسب شركة المراقبة التكنولوجية "سينسور تاون".


وأثارت الشعبية الهائلة لتشات جي بي تي، الذي طورته شركة "أوبن إيه آي" بدعم مالي من مايكروسوفت، تكهنات شديدة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية.


من جهتهم، حذر الخبراء في بيان نُشر على صفحة الويب الخاصة بمركز أمان الذكاء الاصطناعي، قائلين: "ينبغي أن يكون الحد من خطر الانقراض بسبب الذكاء الاصطناعي أولوية عالمية، فضلا عن المخاطر المجتمعية الأخرى كالأوبئة والحروب النووية"، في الوقت الذي قال آخرون إن المخاوف مبالغ فيها.


 




 

 


 

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