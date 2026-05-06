هل من تأثير للأوميغا-3 على صحة الدماغ؟ دراسة تشرح

الوكيل الإخباري- تكشف دراسة حديثة عن نتائج غير متوقعة بشأن مكملات أوميغا-3 التي يتناولها كثير من كبار السن بهدف دعم صحة الدماغ والقلب.

وتُعد هذه المكملات من الأكثر شيوعًا بين كبار السن، إذ يُعتقد أنها تساعد في تقليل خطر التدهور المعرفي والخرف، إلى جانب دورها المعروف في دعم صحة القلب والأوعية الدموية. غير أن الدراسة، التي نُشرت في مجلة مجلة الوقاية من مرض الزهايمر، تشير إلى احتمال وجود ارتباط بين تناولها وتسارع التدهور المعرفي لدى بعض المستخدمين.



وتأتي هذه النتائج رغم أن الأدلة العلمية حول فوائد أوميغا-3 لا تزال متباينة؛ فبينما أشارت دراسات على الحيوانات وأبحاث رصدية إلى فوائد محتملة للدماغ مع التقدم في العمر، لم تُثبت التجارب السريرية المحكمة على البشر حتى الآن تأثيرًا واضحًا في إبطاء التدهور المعرفي.



وفي محاولة لفهم الصورة بشكل أدق، حلّل باحثون من الصين بيانات طويلة الأمد من مبادرة مبادرة التصوير العصبي لمرض الزهايمر، مع الاعتماد على صور دماغية عالية الدقة ومتابعة استمرت خمس سنوات.

وشملت الدراسة 273 شخصًا يستخدمون مكملات أوميغا-3، تمت مقارنتهم بـ 546 شخصًا لا يتناولونها، مع مراعاة تطابق المجموعتين من حيث العمر والجنس والعوامل الوراثية والتشخيص.



وأظهرت النتائج أن مستخدمي أوميغا-3 سجلوا تراجعًا أسرع في القدرات المعرفية عبر اختبارات رئيسية مثل MMSE وADAS-Cog13 وCDR-SB، مقارنة بغير المستخدمين.