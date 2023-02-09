الخميس 09-02-2023
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الخميس، 09-02-2023 10:30 ص

هل نودع 'تويت ديك' بعد أيام؟

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الوكيل الإخباري - تعتبر منصة "تويت ديك" من أكثر المنصات محبة من قبل الصحافيين والمهتمين بمتابعة المواضيع أولاً بأول، ولكنها اليوم باتت قاب قوسين أو أدنى من إغلاقها وضمها للخدمات المدفوعة.

تمتاز منصة "تويت ديك" بكونها تعرض تجربة أكثر راحة لتطبيق تويتر، لاسيما بعرض "فيد" للمنشورات المتعددة في واجهة واحدة سهلة الاستخدام، وتقدم خاصية تلقي الإشعارات الفورية بطريقة سهلة جداً. 

ولكن هذه المنصة التي شاع استخدامها جداً في السنوات الماضية باتت اليوم قريبة من أن تصبح خدمة مدفوعة، وتحديداً خلف الاشتراكات الشهرية والسنوية التي بدأت تتوسع في العالم ووصلت مؤخراً إلى المملكة العربية السعودية، أول دولة عربية تنال هذه الخدمة حتى تاريخ كتابة هذه الأسطر. 

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ونجح 24 في تجربة نسخة مدفوعة من "تويت ديك" قبل إطلاقها بشكل رسمي، حيث عُرضت رسالة تفيد بأن الذي أمامنا "أداة قوية وفورية للأشخاص الذين يعيشون على تويتر"، وأنها "خالية من الإعلانات".

وفي حين أنه من غير المعروف إن كانت النسخة الحالية من المنصة ستبقى متواجدة على الإنترنت كما هي، أي مجاناً، ذكر مطورون أن عدداً كبيراً من أسطر البرمجة الخاصة بالمنصة قد تغيّرت، ما قد يشير إلى تغيير جذري آت قريباً، بالإضافة إلى إمكان 24 رصد عبارة تقول إن "تويت ديك سيكون قريباً نسخة حصرية بمشتركي تويتر بلو".

 

وكانت تويتر سألت المستخدمين في 2017 إن كانوا على استعداد لدفع ما يصل إلى 20 دولاراً كل شهر للتمتع بخدمة "أكثر تقدماً" من تويتر، ومن تلك اللحظة لم يغب هذا المشروع عن بال إدارة تويتر، كما يبدو اليوم. 

مزايا جديدة
تتضمن المنصة الجديدة من "تويت ديك" مزايا جديدة متخصصة بمجال تحرير التغريدات، من بينها إمكانية إرفاق صور "جيف" مباشرة من خانة المحرر، وأيضاً إمكانية تفعيل "استطلاعات الرأي" وإضافة الـ"إيموجي". 

كما بدا أن هناك أعمدة جديدة، أو تمت إعادة تسميتها لكي تتلاءم مع الشكل الجديد، فيما غابت أعمدة أخرى بشكل تام. 

ولم تصدر تويتر أي معلومات حاسمة عن مواعيد توسع خدمات "تويتر بلو" في الشرق الأوسط أو حول العالم، إلا أنها كانت ذكرت أن الأمر سيكون بشكل تدريجي، خاصة أن الميزات تتوسع وتتغير باستمرار لتلائم "رضا الجمهور".

 

24

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