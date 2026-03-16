هل هاتفك أندرويد بطيء؟ استخدم "وضع الأمان" لتشخيص المشكلة بسرعة

الوكيل الإخباري- يعاني كثير من مستخدمي الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد من مشكلة البطء المفاجئ أو توقف التطبيقات، وهو أمر قد يدفع البعض للتفكير في شراء هاتف جديد.





لكن خبراء التقنية يشيرون إلى أن هناك ميزة بسيطة مدمجة في النظام يمكن أن تساعد في تشخيص المشكلة وإصلاحها بسرعة، وهي ميزة وضع الأمان Safe Mode.



وضع الأمان هو حالة تشغيل خاصة في نظام أندرويد يتم فيها تشغيل الهاتف باستخدام التطبيقات الأساسية للنظام فقط، بينما يتم تعطيل جميع التطبيقات التي قام المستخدم بتثبيتها.



والهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كانت المشكلة ناتجة عن تطبيق خارجي أم عن النظام نفسه.



وعند تشغيل الهاتف في هذا الوضع، يتم إيقاف تشغيل التطبيقات الإضافية مؤقتًا، ما يسمح للمستخدم بمراقبة أداء الجهاز من دون تأثير البرامج الأخرى.



فإذا عاد الهاتف للعمل بشكل طبيعي في هذا الوضع، فهذا يعني غالبًا أن أحد التطبيقات هو سبب البطء أو الأعطال.



وينصح باستخدام وضع الأمان في عدة حالات، أبرزها عند بطء الهاتف بشكل ملحوظ وتعطل التطبيقات أو إغلاقها بشكل مفاجئ.



كذلك، يمكن استخدام هذا الوضع عند نفاد البطارية بسرعة غير طبيعية وظهور إعلانات مزعجة أو سلوك غير طبيعي في الهاتف.



ويؤكد خبراء التقنية أن هذه الميزة مفيدة بشكل خاص عندما يشك المستخدم في أن تطبيقًا حديث التثبيت هو السبب في المشكلة.





