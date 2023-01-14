هل يتجسس فيسبوك على المستخدمين عبر الهواتف المحمولة؟

الوكيل الإخباري - واجه فيسبوك لسنوات العديد من الاتهامات، بأن التطبيق الشهير يتنصت على محادثات المستخدمين. ويقول العديد من المستخدمين إنهم لاحظوا أن الإعلانات تظهر في ظروف غامضة، بعد فترة وجيزة من الحديث عن موضوع أو علامة تجارية معينة، فهل يقوم فيسبوك بالفعل بالتجسس على المحادثات؟



في وقت سابق، زعمت صاحبة مقهى في عام 2021 أن فيسبوك يتجسس عليها، بعد أن بدأ تطبيقها في عرض إعلانات عن حليب الشوفان، عقب محادثة أجرتها حول بديل منتجات الألبان. وأبلغ شخص آخر عن مصادفة غريبة أخرى، حيث كان يتحدث عن أروقة ألعاب الواقع الافتراضي، وكيف لا توجد أي ألعاب قريبة. ومع ذلك، في اليوم التالي، عند التمرير عبر فيسبوك، لاحظ إعلاناً عن لعبة أركيد VR.



ورغم هذه الادعاءات المتكررة، لم يكن هناك أي دليل فعلي على أن فيسبوك يمكنها التجسس على المستخدمين بهذه الطريقة. ونفت ميتا، مالكة الشبكة الاجتماعية، مرارا هذه الاتهامات. وقال متحدث رسمي سابقاً "لا تستخدم فيسبوك ميكروفون هاتفك لاختيار الإعلانات أو لتغيير ما تراه في آخر الأخبار ".



وأضافت ميتا "اقترحت بعض المقالات الحديثة أننا يجب أن نستمع إلى محادثات الأشخاص حتى نعرض عليهم إعلانات ذات صلة. هذا ليس صحيحاً. نحن نعرض الإعلانات بناءً على اهتمامات الأشخاص ومعلومات الملف الشخصي الأخرى، وليس بناءً على ما يتحدثون عنه بصوت عالٍ. لا نصل إلى الميكروفون إلا إذا أعطيت إذناً للتطبيق، وإذا كنت تستخدم بنشاط ميزة معينة تتطلب صوتاً".



وتفسر الشركة الإعلانات المتعلقة بالمحادثات الشخصية بأن ذلك يرتبط بنوع الإعلان المستهدف، حيث تجمع الشبكة الاجتماعية قدراً هائلاً من المعلومات عنك. ويمكن للمعلنين استخدام المعلومات المستقاة من نشاطك عبر الويب، على أجهزة متعددة. ويمكن حتى القيام بذلك إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى فيسبوك أو أي خدمات أخرى.



وسيعرف المعلنون المكان الذي تعيش فيه، وماذا تحب، ومن هم أصدقاؤك، ومقدار الأموال التي تجنيها، ومعتقداتك السياسية، وأكثر من ذلك بكثير، لذلك عندما تحصل على إعلانات عن شيء تحدثت عنه بصوت عالٍ، فمن شبه المؤكد أن المعلنين فقط هم من يجيدون توقع اهتماماتك.



ومن الممكن أيضاً أن تكون هناك حملة إعلانية قيد التشغيل، وقد شاهدت إعلاناً ولم تلاحظه، وتحدثت بعد ذلك عن محتوى الإعلان، وعندما تشاهد الإعلان مرة أخرى تعتقد أن هناك من تنصت على محادثاتك، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

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