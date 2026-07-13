هل يصبح الذكاء الاصطناعي سلاح العالم ضد أزمة المناخ؟

ويساهم الذكاء الاصطناعي في مواجهة بعض التحديات البيئية عبر تحسين التنبؤات الجوية، وإدارة الموارد، وتقليل هدر الطاقة والمياه. لكنه في الوقت نفسه يستهلك كميات كبيرة من الطاقة بسبب مراكز البيانات الضخمة، ما يثير تساؤلات حول أثره البيئي.
ويرى الخبراء أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم التحول البيئي من خلال تطوير حلول أكثر كفاءة، لكنه ليس حلاً منفرداً لأزمة المناخ، إذ تبقى الحاجة قائمة إلى تغييرات أوسع في أنماط الاستهلاك والحياة.
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