هل يصبح الذكاء الاصطناعي سلاح العالم ضد أزمة المناخ؟

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الوكيل الإخباري- أصبح الذكاء الاصطناعي أداة تحليلية متقدمة تُستخدم في مجالات عدة، من الصحة والصناعة إلى البيئة والطاقة، بفضل قدرته على معالجة كميات ضخمة من البيانات واستخلاص الأنماط والتوقعات. اضافة اعلان





ويساهم الذكاء الاصطناعي في مواجهة بعض التحديات البيئية عبر تحسين التنبؤات الجوية، وإدارة الموارد، وتقليل هدر الطاقة والمياه. لكنه في الوقت نفسه يستهلك كميات كبيرة من الطاقة بسبب مراكز البيانات الضخمة، ما يثير تساؤلات حول أثره البيئي.



ويرى الخبراء أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم التحول البيئي من خلال تطوير حلول أكثر كفاءة، لكنه ليس حلاً منفرداً لأزمة المناخ، إذ تبقى الحاجة قائمة إلى تغييرات أوسع في أنماط الاستهلاك والحياة.









