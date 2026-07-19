الأحد 2026-07-19 03:52 م

هل يضر شحن الهاتف طوال الليل بالبطارية؟

صث
تعبيرية
 
الأحد، 19-07-2026 11:17 ص

الوكيل الإخباري-   لم يعد ترك الهاتف متصلاً بالشاحن طوال الليل يشكل خطراً كبيراً كما كان سابقاً، بفضل أنظمة الشحن الذكية الحديثة التي توقف تدفق الطاقة عند اكتمال الشحن وتتحكم في مستوى البطارية.

وتستخدم الهواتف الحديثة بطاريات ليثيوم أيون، التي يفضل الحفاظ على شحنها بين 20% و80% لإطالة عمرها.

اضافة اعلان

 

كما توفر شركات مثل أبل وسامسونغ ميزات للشحن المحسن تقلل من تآكل البطارية أثناء الليل.

ويؤكد الخبراء أن الحرارة المرتفعة تعد من أبرز العوامل التي تؤثر في عمر البطارية، لذلك ينصح بتجنب شحن الهاتف في الأماكن الحارة واستخدام شواحن أصلية أو معتمدة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الجامعة الهاشمية

أخبار محلية "الهاشمية" تدخل قائمة الجامعات المعتمدة دوليًا في إعداد المعلمين

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: على الجمهوريين إضافة إيران إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا

اطلاق صفارات الإنذار في الأردن

أخبار محلية اطلاق صفارات الإنذار في الأردن

تنويه هام للمسافرين عبر جسر الملك حسين

أخبار محلية تعديل ساعات العمل عبر جسر الملك حسين الخميس المقبل

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، مضي الوزارة في ترسيخ بيئة عمل محفزة على الإبداع، من خلال تشجيع الموظفين على طرح مبادرات وأفكار قابلة للتطبيق، لافتا إلى أن الابتكار والريادة ي

أخبار محلية وزير الطاقة يؤكد أهمية ترسيخ بيئة عمل محفزة على الإبداع

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية "سلطة العقبة": العمل في ميناء ومطار العقبة مستمر وبدون توقف

زين ترعى بطولة اتحاد عمان لكرة السلة (3X3) للرجال

أخبار الشركات زين ترعى بطولة اتحاد عمان لكرة السلة (3X3) للرجال



 
 






الأكثر مشاهدة

 