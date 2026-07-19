هل يضر شحن الهاتف طوال الليل بالبطارية؟

وتستخدم الهواتف الحديثة بطاريات ليثيوم أيون، التي يفضل الحفاظ على شحنها بين 20% و80% لإطالة عمرها.
ويؤكد الخبراء أن الحرارة المرتفعة تعد من أبرز العوامل التي تؤثر في عمر البطارية، لذلك ينصح بتجنب شحن الهاتف في الأماكن الحارة واستخدام شواحن أصلية أو معتمدة.
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