هل يضر شحن الهاتف طوال الليل بالبطارية؟

الوكيل الإخباري- لم يعد ترك الهاتف متصلاً بالشاحن طوال الليل يشكل خطراً كبيراً كما كان سابقاً، بفضل أنظمة الشحن الذكية الحديثة التي توقف تدفق الطاقة عند اكتمال الشحن وتتحكم في مستوى البطارية.



وتستخدم الهواتف الحديثة بطاريات ليثيوم أيون، التي يفضل الحفاظ على شحنها بين 20% و80% لإطالة عمرها.

اضافة اعلان