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الإثنين، 04-01-2021 03:51 م

هل يمكنك معرفة من زار حسابك في إنستغرام؟

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الوكيل الاخباري - عادةً، ما يبحث الكثير من المستخدمين عن طريقة محددة تتيح لهم معرفة من زار حساباتهم الشخصية أو شاهد المحتوى الذي يقومون بنشره في إنستغرام، ونعني هنا مشاهدة المحتوى فقط بدون التفاعل معه، مثل: الإعجاب أو التعليق، ويقومون من أجل هذا بتثبيت العديد من التطبيقات التي تدعي الحصول على معلومات دقيقة حول من شاهد المحتوى الذي تنشره أو زار حسابك، بينما الحقيقة هي أن تطبيق إنستغرام ليس لديه طريقة واضحة تتيح لك ذلك، لماذا؟

الجواب المنطقي هو من أجل حماية خصوصيتك، لأن إتاحة هذه الميزة سيُشكل أسوأ طريقة لانتهاك خصوصية مستخدمي التطبيق.

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إذًا، هل تفي تطبيقات الجهات الخارجية بما توعد به بالفعل؟


إذا أجريت بحثا سريعا في متجري آب ستور أو غوغل بلاي، فستجد العشرات من تطبيقات الجهات الخارجية التي توعدك بمعرفة من زار حسابك في إنستغرام أو اطلع على منشوراتك بدون التفاعل معها، ولكن الحقيقة هي أن معظم هذه التطبيقات مزيفة ومخادعة، حيث يقول (أليكس هيد) Alex Heid كبير مسؤولي البحث والتطوير في شركة SecurityScoreCard: "إن أي تطبيق يدعي القيام بذلك هو تطبيق مخادع وغير شرعي، فبدلًا من ذلك يقوم على الأرجح بعملية بسيطة للغاية من خلال سحب أسماء مستخدمين عشوائية وإنشاء قائمة مختلفة في كل مرة تقوم فيها بفتح التطبيق لمعرفة من زار حسابك الشخصي أو قرأ منشوراتك، بينما في الحقيقة يقوم التطبيق بتتبعك وجمع بياناتك فعليًا لبيعها لاحقًا لشركات البيانات لاستهدافك بالإعلانات الموجهة".


ولكن هذا لا يعني أن كل التطبيقات مخادعة أو كاذبة، فوفقًا لموقع Business Insider، فإن أحد التطبيقات المفضلة للمستخدمين للحصول على مزيد من المعلومات حول متابعيهم أو غير المتابعين هو تطبيق (Followmeter) وهو متاح مجانًا في غوغل بلاي و آب ستور.

مقاييس إضافية


ولكن التطبيق في الوقت نفسه لا يقوم بإخبارك بشكل صريح بمن زار حسابك أو قرأ منشوراتك، لكنه بدلًا من ذلك يوفر مقاييس إضافية، مثل: من الذي ألغى متابعتك، أو من تتابعه ولا يتابعك، وهذه هي البيانات التي يمكنك التحقق منها يدويًا، لذا فمن المرجح أن تكون دقيقة.


ولكن هل يوفر تطبيق إنستغرام طريقة أخرى لمعرفة من زار حسابك:
إحدى الطرق الشرعية للحصول على معلومات واضحة وموثوقة حول من زار حسابك أو قرأ منشوراتك هو تحويل حسابك في إنستغرام إلى (حساب أعمال) Business Account أو (حساب مبدع أو منشئ) Creator Account.


ويمكنك الوصول إلى رؤى واضحة حول حسابك، مثل: نظرة عامة على عدد الحسابات التي شاهدت المحتوى الذي قمت بنشره، والحسابات التي تفاعلت مع هذا المحتوى، وعدد الأشخاص الذين قاموا بحفظ منشوراتك الفردية، ولكن لن تتمكن من رؤية من زار حسابك بالضبط، ولكن على الأقل يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات بهذه الطريقة.


قصص إنستغرام


تتيح لك ميزة قصص إنستغرام Instagram stories رؤية الأشخاص الذين شاهدوا قصتك، حيث يمكنك الضغط على الأيقونة الموجودة في الجهة السفلى في قصتك لعرض قائمة بالأشخاص الذين شاهدوها.


ومع أن هناك شائعات تقول إن هذه القائمة تُعرض بحسب ترتيب الأشخاص الذين يتفاعلون مع المحتوى الخاص بك أكثر من غيرهم، حيث إن أكثر الأشخاص الذين زاروا حسابك سيكونون في أعلى القائمة، إلا أن (جوليان غوتمان) Julian Gutman أحد مسؤولي إنستغرام قد نفى هذا الأمر، حيث ذكر: “تعطي القائمة الأولوية للحسابات التي تتفاعل معها كثيرًا، بعكس ما أُشيع سابقًا".


وأخيرا، لا توجد أي طريقة يمكنك من مشاهدة من زار حسابك أو اطلع على منشوراتك ولم يتفاعل معها في تطبيق إنستغرام وهذا الأمر جيد للحفاظ على خصوصية مستنخدمي التطبيق.

 

 

 

المصدر : العربية


 




 

 


 

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