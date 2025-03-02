هل يمكن لصوت روبوتات الدردشة أن يكون بشريا للغاية في الحديث؟

وتمكنت الشركة من تطوير شخصيتين صوتيتين - "مايا" بصوت أنثوي و "مايلز" بصوت رجولي - اللذان يبدوان طبيعيين جدًا لدرجة أن بعض الأشخاص من خارج المحادثة ظنوا أنهم يسمعون صوت شخص حقيقي. هذا التقدم يتماشى مع هدف الشركة في تحقيق "الحضور الصوتي" أو "voice presence"، والذي يعني أن التفاعلات الصوتية تبدو بشرية، مفهومة وذات قيمة.
وأوضحت التقارير أن الحديث مع شخصية "مايا" كان واقعيًا للغاية لدرجة أن المستخدمين شعروا وكأنهم يتحدثون إلى شخص مألوف. ويسعى فريق "Sesame" إلى تحسين هذا النوع من التفاعل الصوتي ليخلق رفيقًا ذكيًا بمواصفات بشرية طبيعية، مع إمكانية دمج هذا النظام داخل نظارات واقع معزز تتيح للروبوت "رؤية" ما يراه المستخدم، كما في فيلم "Her".
تعتبر هذه التطورات خطوة نحو إنشاء روبوتات ذكية يمكنها التفاعل بشكل أكثر إنسانية، مما يعزز من استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.
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