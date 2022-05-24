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الثلاثاء، 24-05-2022 09:47 ص

هواتف آيفون المتأثرة بقرار واتساب

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الوكيل الإخباري - تخطط منصة واتساب قريبًا لإيقاف الدعم لعدد قليل من أجهزة iOS، حيث لن يعمل تطبيق التراسل بعد الآن مع أجهزة آيفون العاملة بنظام التشغيل iOS 10 و iOS 11 بدءًا من وقت لاحق من هذا العام.

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وأفاد الكثير من مستخدمي التطبيق أنه كان يخطط لإيقاف الدعم بالنسبة لأنظمة iOS 10 و iOS 11 في نهاية العام الماضي، ولكن لم يحدث ذلك حينها.

ووفقًا لمنصة WABetaInfo، تحذر واتساب الآن مستخدمي آيفون الذين يستخدمون iOS 10 أو iOS 11 من أنهم بحاجة إلى تحديث أجهزة آيفون من أجل الاستمرار في استخدام التطبيق بعد 24 أكتوبر.


وعادة ما تتوقف المنصة عن دعم بعض إصدارات أندرويد و iOS، للسماح للشركة بتقديم وظائف معينة قد لا تعمل عبر أنظمة التشغيل القديمة.


ويذكر مركز مساعدة واتساب الرسمي iOS 12 والإصدارات الأحدث على أنها أنظمة تشغيل مدعومة وموصى بها.


وقالت ملاحظة منشورة ضمن المركز: قم بتحديث أحدث إصدار من iOS لمواصلة استخدام واتساب. يتوقف التطبيق عن دعم هذا الإصدار من iOS بعد 24 أكتوبر 2022. يرجى الانتقال إلى الإعدادات ومن عام ومن ثم النقر فوق تحديث البرنامج لتحديد أحدث إصدار من iOS.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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