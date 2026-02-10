هيئة محلفين تنظر في دعوى ضد ميتا ويوتيوب في كاليفورنيا

ورفعت الشابة البالغة من العمر 20 عاما التي عُرفت اختصارا باسم "كيلي جي. إم " دعوى على شركتي ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، وغوغل التابعة لألفابت، المالكة ليوتيوب.
وقال مارك لانيير، محامي كيلي، أمام هيئة المحلفين إن موكلته تعلقت بشدة بمنصات التواصل الاجتماعي في سن صغيرة بسبب تصميم التطبيقات الذي يدفع للإدمان.
وأضاف أن وثائق داخلية بالشركتين أظهرت أنهما صممتا "أدوات تستهدف عقول الأطفال وتدفعهم إلى الإدمان، وقد فعلتا ذلك عن قصد". ونفت الشركتان الاتهامات.
وقد يُمهد صدور حكم ضد شركات التكنولوجيا الطريق أمام قضايا مماثلة في محاكم الولايات، ويُزعزع الدفاع القانوني الراسخ لهذه الشركات في الولايات المتحدة ضد دعاوى الإضرار بالمستخدمين.
وتواجه شركات غوغل، وميتا، وتيك توك، وسناب شات آلاف الدعاوى القضائية في كاليفورنيا.
