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الأحد، 28-11-2021 02:20 م

هيئة مكافحة الاحتكار تعاقب جوجل وآبل

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الوكيل الإخباري - فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا غرامة قدرها 10 ملايين يورو (11.2 مليون دولار) على كل من شركة جوجل وآبل المصنعة لهواتف آيفون بسبب الممارسات العدوانية المرتبطة بالاستخدام التجاري لبيانات المستخدمين.

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ووجدت هيئة المنافسة والسوق الإيطالية أن الشركات لم تزود مستخدميها بمعلومات واضحة كافية عن الاستخدامات التجارية لبياناتهم – في انتهاك لقانون المستهلك في الدولة.

كما يتهم المنظم جوجل وآبل بنشر ممارسات عدوانية لدفع المستخدمين لقبول المعالجة التجارية.


وتتهم جوجل بحذف المعلومات ذات الصلة في مرحلة إنشاء الحساب. وتقول الجهة التنظيمية إن هذه المعلومات يجب توفيرها حتى يقرر الأشخاص ما إذا كانوا يوافقون أم لا على استخدامها لبياناتهم لأغراض تجارية.

واتهمت هيئة المنافسة والسوق الإيطالية أيضًا آبل بالفشل في تزويد المستخدمين على الفور بمعلومات واضحة حول كيفية استخدامها لمعلوماتهم تجاريًا عند إنشاء معرف آبل أو الوصول إلى متاجرها الرقمية، مثل متجر التطبيقات.

ويجمع المنظم الإيطالي ممارسات الشركتين معًا في بيان صحفي يعلن عن العقوبات. ويتهم كل واحدة بالعدوانية بشكل خاص في دفع الشروط التجارية التي تخدم مصالحها الذاتية على حساب مستخدميها، خاصة في مرحلة إنشاء الحساب.

وبالنسبة إلى جوجل، تشير هيئة المنافسة والسوق الإيطالية إلى أنها تحدد مسبقًا قبول المستخدم للمعالجة التجارية. كما تلاحظ أيضًا أن عملاقة البحث فشلت في توفير طريقة واضحة للمستخدمين لإلغاء الموافقة على عمليات نقل البيانات هذه لاحقًا أو تغيير اختيارهم بطريقة أخرى بعد اكتمال خطوة الحساب.

كما أنها تأخذ وجهة النظر القائلة بأن نهج آبل يحرم المستخدمين من القدرة على ممارسة الاختيار بشكل صحيح على استخدامها التجاري لبياناتهم. ويحاجج المنظم بأن ممارسات اكتساب البيانات وهندستها الخاصة بصانع آيفون تهيئ المستهلك لقبول شروطه التجارية.


ويمثل هذا اتهامًا محرجًا لشركة تنفق أموالًا تسويقية كبيرة على اقتراح أن أجهزتها وبرامجها تتفوق على البدائل لأنها تدعي أنها تضع خصوصية المستخدم في صميم ما تفعله.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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