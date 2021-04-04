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الأحد، 04-04-2021 08:57 م

واتسآب بصدد إطلاق ميزة مهمة تم حظرها سابقا

واتساب يطلق ميزة جديدة لتتعرف على جميع الناس التي حظرتها وإزالة الحظر عنها وإليك طريقة الحصول عليها


الوكيل الاخباري - أعلن تطبيق "واتسآب"، في 8 يونيو/ حزيران 2020، عن إطلاق ميزة مهمة وهي القدرة على تحويل الأموال من خلال هذا التطبيق، ولكن تم حظرها بعد أسبوع واحد من إطلاقها.

وكانت البرازيل هي أول من حصل على هذه الميزة، عملت شركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق "واتسآب" مع البنوك في البرازيل للحصول على الميزة وتشغيلها".

وبعد أسبوع من بدء العمل، تم حظر الخدمة بسبب مخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على المنافسة في السوق، واعتبر البنك المركزي البرازيلي أن مثل هذه الخدمة يمكن أن تؤثر سلبًا على البنوك البرازيلية وشركات التكنولوجيا المالية وأنه قد تكون هناك مشاكل في حماية البيانات الشخصية.

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وأفادت إحدى الصحف البرازيلية ان البنك المركزي في البرازيل يستعد للسماح لمستخدمي "واتسآب" بإرسال الأموال لبعضهم بعضا باستخدام بطاقات "ماستر كارت وفيزا كارت"، حيث سيتم قريباً تفعيل خدمة الدفع في البرازيل بعد موافقة البنك المركزي.


وذكر أحد المسؤولين في "واتسآب"، لم يفصح عن اسمه "أن الاستعدادات النهائية جارية لإتاحة هذه الميزة في البرازيل في أقرب وقت ممكن، وفقا لموقع "xeber24".


وبالرغم من ذلك، فإن البرازيل لن تسمح إلا لمواطنيها بإرسال الأموال لبعضهم بعضا، وهذا الأمر لا يتناسب مع الخطة التي رسمتها شركة "فيسبوك"، المالكة لتطبيق "واتسآب".

 

سبوتنيك

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