واتسآب يختبر ميزة جديدة بشأن المكالمات الصوتية الجماعية

الوكيل الاخباري - أشار موقع متخصص، إلى أن “واتسآب”، المملوكة لشركة “ميتا” أو “فيسبوك” سابقاً، تختبر حالياً واجهة جديدة للمكالمات الصوتية. اضافة اعلان





وأظهرت لقطات شاشة مسربة من داخل إدارة “واتسآب”، تلك الواجهة الجديدة، التي تجعل المكالمات الصوتية أكثر إحكاماً وحداثة، وتنظم المساحة المتاحة بالهاتف.



ومن المنتظر أن تطرح “واتسآب” تلك الميزة في نسختها التجريبية قريباً، قبل أن تطرحها على إصدارها في نظام تشغيل “أندرويد”، وباقي أنظمة التشغيل في وقت لاحق.



وتختلف تلك الواجهة عن الميزة الأخرى، التي سَبَق أن طرحها تطبيق “واتساب”، والتي تتمثل في معاينة الرسائل الصوتية قبل إرسالها؛ فتلك الميزة تتركز على المكالمات الصوتية، ومنح المستخدمين خيارات أوسع لإدارتها.



وستكون واجهة المكالمات الصوتية الجديدة، فرصةً لأن يُجري المستخدمون اجتماعاتهم بشكل أكثر سهولة وبجودة صوت أفضل مما هو متاح حالياً.