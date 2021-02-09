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الثلاثاء، 09-02-2021 11:55 ص

واتسآب يستعد لإطلاق ميزة جديدة

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الوكيل الإخباري _ يسعى تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب" لاستعادة مكانته بين التطبيقات الأخرى التي احتلت مركزه ، من خلال تطوير واضافة ميزات جديدة لمستخدميه.

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حيث يعمل على تطوير ميزة تتعلق في إرسال المقاطع المصورة "الفيديو" ، تتميز بأنه عند تحرير مقاطع الفيديو، سيتم عرض رمز، عند النقر من المستخدم سيرسل الفيديو مع كتم الصوت.


وتتوفر هذه الميزة في الإصدار التجريبي 2.21.3.13، وهو قيد الاختبار.


حيث سيضيف التحديث الجديد مجموعة أخرى من الملصقات المتحركة إلى برنامج المراسلة، بالإضافة إلى تحسين وظيفة ذكر المستخدم في الدردشة الجماعية.


المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

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