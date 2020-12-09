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الأربعاء، 09-12-2020 10:59 ص

واتسآب يستعد لطرح ميزة لتنبيهك بالتحديثات الجديدة داخل التطبيق

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الوكيل الإخباري _ يواصل واتسآب بتطوير ميزاته باستمرار حيث انه طرح مؤخرًا خلفيات مخصصة وأخرى منفصلة للوضع الفاتح والداكن.

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ويعمل الان لتحديث البنود والشروط الخاصة بها بالكامل ، والتي من المقرر طرحها بحلول 8 فبراير 2021، وسيمنحك التحديث معلومات حول كيفية معالجة واتسآب لبياناتك وكيف يمكن للشركات استخدام الخدمات المستضافة على فيسبوك لتخزين وإدارة محادثات واتس آب الخاصة بهم، وإذا لم يوافق المستخدمون على التغييرات الجديدة، فيمكنهم حذف حساب واتسآب الخاص بهم من قائمة الإعدادات.


بالاضافة الى انه سيوفر ميزة تنبيهات داخل التطبيق جديدة ستعلمك بالتحديثات الجديدة، إذ تعلن الشركة حاليًا عن التحديثات من خلال منشورات بمدونتها، ولكنها قد تصدر قريبًا إعلانات فى شكل لافتات داخل التطبيق، كما يمكن لهذه الشعارات إعادة التوجيه إلى مواقع ويب خارجية أو قد تتطلب إجراءً محددًا من المستخدم.


المصدر : اليوم السابع 



 




 

 


 

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