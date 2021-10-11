الإثنين 11-10-2021
الوكيل الاخباري

الوزراء الباقون في حكومة الخصاونة - أسماء

أسماء الوزراء الذين غادروا حكومة الخصاونة

العضايلة يزور مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة

السير الذاتية لوزراء التعديل الجديد

4 وظائف قيادية شاغرة بعد التعديل الوزاري الجديد

إرادة ملكية بالموافقة على الوزراء الجدد - أسماء

تعميم للمحامين الاردنيين حول بيع الأراضي الفلسطينية

اكتشاف حالة إصابة بشرية واحدة بإنفلونزا الطيور في روسيا منذ بداية العام

حريق مخبز في السلط

رئيس الوزراء: التعديل الوزاري المنتظر له طابع اقتصادي

عاجل

إرادة ملكية بالموافقة على الوزراء الجدد - أسماء

الإثنين، 11-10-2021 12:28 م

واتسآب يصلح الشيء الأكثر إزعاجا في رسائل البريد الصوتي - فيديو

maxresdefault


الوكيل الاخباري - يعتزم تطبيق واتسآب للمراسلات الفورية إصلاح الشيء الذي يعتبره الكثيرون مزعجا للغاية في رسائل البريد الإلكتروني.

اضافة اعلان


ذكر موقع WABetaInfo إن التطبيق الشهير بصدد إطلاق ميزة تتيح إيقاف (pause) الرسائل الصوتية التي تقوم بتسجيلها، ومتابعتها لاحقا من حيث توقفت دون الحاجة إلى بدء التسجيل مرة أخرى.


هذه ميزة ستكون مفيدة للغاية، لأنه في الوقت الحاضر إذا قمت بتسجيل رسالة صوتية وأردت التوقف في منتصف التسجيل- يجب عليك إعادة تسجيلها.

 


وكما يظهر الفيديو التوضيحي، بعد التوقف عن تسجيل البريد الصوتي الخاص بك، ستجد زر تسجيل آخر وعندما تضغط عليه يمكنك استئناف تسجيل بريدك الصوتي بالضبط من حيث توقفت.

وليس هذا هو التحسين الوحيد المتوقع إضافته إلى رسائل البريد الصوتي على واتسآب.

 

تم الإبلاغ مؤخرا أن واتسآب سيطلق مشغل بريد صوتي "عالمي"، والذي سيسمح لك بالاستماع إلى رسائل البريد الصوتي حتى دون الدخول في المحادثات المحددة (الدردشات) التي تم فيها إرسال الرسائل إليك.


سيظهر هذا المشغل في القائمة الرئيسية للتطبيق، وسيظل مرئيا في كل إجراء تقوم به، ويمكنك أيضا الاستماع إلى البريد الصوتي وإيقافه في أي وقت.


 

المصدر : سبوتنك

 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
xbox-series-x-2

مايكروسوفت تحتفل بمرور 20 عامًا على ظهور إكس بوكس

firefox-hero

فايرفوكس يحافظ على كلمة مرورك

ba480ecb-cd93-4c49-9340-0da345c1a9a3

محفظة آبل تضم المستندات الشخصية

140-060019-artificial-intelligence-american-soldiers-combat_700x400

مايكروسوفت والذكاء الاصطناعي العسكري

147-192645-china-fights-addiction-electronic-games-new_700x400

الصين وإدمان الألعاب الإلكترونية

35743409642_15216027e5_b

فيسبوك تحارب بيع أراضي غابات الأمازون عبر سوقها

أخبار متعلقة
Whatsapp-Chat-Into-Book-7

خطوات رفع حزمة الملصقات الخاصة بك

تليجرام

تليجرام يواجه مشكلة لسبب آخر ويتهكم على المنافسين

pic_137316-22

مدفوعات واتساب تمنح مكافآت عند إرسال الأموال

how-to-hide-your-last-seen-status-on-whatsapp_8j6g

واتساب يطرح مميزات جديدة قبل نهاية العام.. تعرف عليها

w

تحذير هام لمستخدمي واتساب في الأردن

Untitled-1-Recovered-copy-2-23

واتساب يختبر ميزة تتيح للمستخدمين العثور على المتاجر والتواصل معها