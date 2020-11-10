واتسآب يضيف زرا يقدم مهاما استثنائية

الوكيل الإخباري _ تعمل تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب على إضافة زرا جديدا يقدم مهاما استثنائية لمستخدميه .

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حيث انهت شركة واتسآب الاختبارات على زر جديد ستضيفه إلى تطبيقها وسيكون مخصصا للتسوق، وأضافت الزر الجديد فى تطبيقها المنفصل "واتسآب بزنس" ، حيث انها تنوى أن تضيفه قريبا إلى النسخة الكاملة .



ويمكن هذا الزر من فتح كتالوج المنتجات مباشرة من داخل واتسآب والبدء فى التسوق من دون الحاجة إلى الخروج إلى تطبيقات خارجية منفصلة، وسيحل زر التسوق الجديد فى تطبيق واتس آب بدلا من زر الاتصال الصوتي، الذي تحول مكانه إلى زر الاتصال، بحيث بات يجمع بين المكالمة الصوتية أو مكالمة الفيديو.



المصدر : اليوم السابع

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